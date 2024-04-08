Son dakika.. Niğde’de patates deposu çöktü: 2 ölü

Kaynak: DHA / İHA
Son dakika.. Niğde’de patates deposu çöktü: 2 ölü
Niğde’de patates deposu çöktü. Meydana gelen göçükte 2 kişi ölürken 3’ü ağır 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Niğde'de yeni yapılan patates deposunun çökmesi sonucunda meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi. 3’ü ağır 4 işçi ise yaralandı. Çarıklı köyünde gerçekleşen olayda, yapımı devam eden bir patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Geniş bir alanda meydana gelen göçükte, toprağın altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken, 3’ü ağır 4 işçi yaralandı. Göçüğün meydana geldiği bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Meydana gelen göçükte yaşamını yitiren ve yaralanan işçilerin kimlikleri belli oldu. Korkunç olayda, Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan hayatını kaybederken, Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek ise yaralandı.

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