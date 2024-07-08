Son dakika... Sinan Ateş'in ailesi CHP Genel Merkezi'nde

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, ablası Selma Ateş ve eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüşüyor.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasının beşinci celsesi 6 Temmuz’da görülmüştü.

Mahkeme heyeti, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kampüsü’nde tanıkların dinlenmesine devam etmiş ve iZekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy, Alper Atay, Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar ve Ufuk Köktürk‘ün tutuklulukta geçirdikleri süre değerlendirilerek yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanması suretiyle tahliyelerine karar vermişti.

Dava 19 Temmuz’a ertelenmişti.

CHP lideri Özgür Özel, duruşmanın ilk celsesini Ayşe Ateş ile birlikte takip etmişti.

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