Son dakika... Sinan Ateş'in ailesi CHP Genel Merkezi'nde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Sinan Ateş'in ailesi CHP Genel Merkezi'nde

Son dakika haberi... Ankara'da düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, ablası Selma Ateş ve eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya geldiler.

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, ablası Selma Ateş ve eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüşüyor.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasının beşinci celsesi 6 Temmuz’da görülmüştü.

Mahkeme heyeti, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kampüsü’nde tanıkların dinlenmesine devam etmiş ve iZekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy, Alper Atay, Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar ve Ufuk Köktürk‘ün tutuklulukta geçirdikleri süre değerlendirilerek yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanması suretiyle tahliyelerine karar vermişti.

Dava 19 Temmuz’a ertelenmişti.

CHP lideri Özgür Özel, duruşmanın ilk celsesini Ayşe Ateş ile birlikte takip etmişti.

Ayrıntılar geliyor

Son Haberler
Bilal Erdoğan’ın vakfı TÜGVA yöneticileri Astana’ya Cumhurbaşkanlığı uçağı ile gitti Gündem
Bilal Erdoğan’ın vakfı TÜGVA yöneticileri Astana’ya Cumhurbaşkanlığı uçağı ile gitti
Avukat kadın yeni doğan bebeğini balkondan aşağı attı Yaşam
Avukat kadın yeni doğan bebeğini balkondan aşağı attı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Hızla dünyaya yaklaşıyor. NASA Özgürlük Heykeli büyüklüğünde dedi Dünya
Hızla dünyaya yaklaşıyor. NASA Özgürlük Heykeli büyüklüğünde dedi
Youtube'dan yapay zeka önlemi Teknoloji
Youtube'dan yapay zeka önlemi
Gizem imzayı attı Spor
Gizem imzayı attı
Aydın Doğan milyonlarca dolara gözbebeğini sattı Ekonomi
Aydın Doğan milyonlarca dolara gözbebeğini sattı