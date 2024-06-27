Son dakika... Sınırda insan kaçakçılığı yapan general tutuklandı

Suriye sınırında "makam aracıyla insan kaçakçılığı" yaptığı öne sürülerek emekliliğe sevk edilen Tuğgeneral Bilal Çokay, bir önceki gün Şanlıurfa Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara’da gözaltına alındı.

Çokay, ekipler tarafından soruşturmanın gerçekleştiği Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirildi. Savcılık ifadesinden sonra Çokay, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Çokay’ın makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddialarının gündeme gelmesiyle beraber Milli Savunma Bakanlığı (MSB) iddiaları doğrulamış, Çokay hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Suriye'de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla emir astsubayı ve koruma personeli tarafından insan kaçakçılığı yapıldığı tarafımızca tespit edilip savcılığa bildirilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmış, sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilmiş, diğer personel ise yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir ve sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmişti” ifadelerini kullanılmıştı.