Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral için yeni karar. MSB açıkladı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral için yeni karar. MSB açıkladı

Makam aracıyla Suriye’den Türkiye’ye insan kaçakçılığı yaptığı için tutuklanan ve emekli edilen Tuğgeneral Bilal Çokal ile ilgili yeni bir karar çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Çokay’ın Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.

Suriye’deki TSK birliğinde görev yapan Tuğgeneral Bilal Çokay’ın makam aracı ile insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve emekliye ayrılan Çokal ile ilgili yeni bir karar çıktı. Milli Savunma Bakanlığı, Çokay’ın Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.

MSB kaynakları, makam aracıyla hudutta insan kaçakçılığı olayına ilişkin tutuklu yargılanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere olaya karışan Uzman Erbaşların sözleşmeleri fesih edilmiş, emir astsubayının Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile TSK’dan ilişiği kesilmişti. Emekliliğe sevk edilen ve daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, devam eden adli sürecin yanı sıra idari olarak da Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olup, süreç devam etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşüldükten sonra alınacak karar kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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