Son dakika.. Son dakika.. DEM Parti İstanbul kararını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika.. Son dakika.. DEM Parti İstanbul kararını açıkladı
DEM Parti parti sözcüsü Ayşegül Doğan, MYK toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, partilerinin İstanbul'da kendi adayları ile seçime gireceklerini açıkladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti); İstanbul, Ankara ve Antalya'da yerel seçime kendi adaylarıyla katılma kararı aldı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bugün parti genel merkezinde, aday çıkaracakları illeri açıklamak üzere gazetecilerin karşısına geçti.

Bir süredir CHP ile yerel seçim işbirliği için görüşmeler yapan DEM Parti İstanbul, Ankara ve Antalya'da aday çıkarma kararı aldı. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan bugün adayların bir bölümünü açıklayacak.

DEM Parti'nin İstanbul adayı 9 Şubat tarihinde açıklanacak.

Ayşegül Doğan'ın açıklamaları şöyle:

"9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimleri sizlerle paylaşacağız. İstanbul için DEM zamanı diyoruz. Başak Demirtaş da aday havuzumuzda. Bütün bunları 9 Şubat'a kadar belirleyeceğiz.

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