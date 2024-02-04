Son dakika.. Son dakika.. DEM Parti İstanbul kararını açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti); İstanbul, Ankara ve Antalya'da yerel seçime kendi adaylarıyla katılma kararı aldı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bugün parti genel merkezinde, aday çıkaracakları illeri açıklamak üzere gazetecilerin karşısına geçti.

Bir süredir CHP ile yerel seçim işbirliği için görüşmeler yapan DEM Parti İstanbul, Ankara ve Antalya'da aday çıkarma kararı aldı. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan bugün adayların bir bölümünü açıklayacak.

DEM Parti'nin İstanbul adayı 9 Şubat tarihinde açıklanacak.

Ayşegül Doğan'ın açıklamaları şöyle:

"9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimleri sizlerle paylaşacağız. İstanbul için DEM zamanı diyoruz. Başak Demirtaş da aday havuzumuzda. Bütün bunları 9 Şubat'a kadar belirleyeceğiz.

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