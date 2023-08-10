Son dakika.. Son dakika.. Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika.. Son dakika.. Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

AFAD saat 20.48'de Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremi duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinde kaydedildiği belirlendi.

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BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hemşerilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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"BİRKAÇ BALKONDAN ATLAMA VAKAMIZ VAR"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz saha taramalarınız gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut. Ekiplerimiz, sahadaki tarama faaliyetlerini sürdürüyor."

DEPREM SONRASI VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yaşanan 5.3 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar kendileri dışarı attı. Şiddetli hissedilen deprem sonrası, vatandaşlar sokaklarda bekliyor.

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