Son Dakika... Tavuk etine zam geliyor

Türkiye genelinde tüketiciyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşanacağı açıklandı.

Piliç eti ve ürünlerinde, pazartesi gününden itibaren yüzde 6 ile 10 arasında bir fiyat artışı olacak!

Hayat pahalılığı, maliyet artışları ve ekonomik faktörlerin etkisiyle her geçen gün ürünlere bir zam daha yapılırken, yeni haber tavuktan geldi.

Tüketiciler market alışverişlerinde et ve tavuk ürünlerine sadece uzaktan bakacak gibi görünüyor.

ZAMLAR PAZARTESİ'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, beyaz ete yeni bir zam daha geleceğini ifade etmişti.

TÜİK'e göre tüketici enflasyonu Ocak ayında yıllık yüzde 64,86'ya çıktı.

Aylık enflasyon ise yüzde 6,70 oldu. Gıda enflasyonu yüzde 69,71 olarak duyuruldu.

GÜNCEL FİYATLAR İSE ŞU ŞEKİLDE:

Dana kıyma fiyatı Ocak ayında yıllık yüzde 120, kuşbaşı yüzde 113, kuzu eti yüzde 129,41 artış gösterdi. Kasaplarda ve marketlerde kuzu eti fiyatı etin çeşidine ve illere göre 400-600 TL arasında, dana eti ise 350-650 TL arasında satılıyor.