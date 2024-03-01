Son Dakika... Tavuk etine zam geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika... Tavuk etine zam geliyor
Pazartesi gününden itibaren yüzde 6-10 arasında zam yapılacağı ortaya çıktı.

Türkiye genelinde tüketiciyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşanacağı açıklandı.

Piliç eti ve ürünlerinde, pazartesi gününden itibaren yüzde 6 ile 10 arasında bir fiyat artışı olacak!

Hayat pahalılığı, maliyet artışları ve ekonomik faktörlerin etkisiyle her geçen gün ürünlere bir zam daha yapılırken, yeni haber tavuktan geldi.

Tüketiciler market alışverişlerinde et ve tavuk ürünlerine sadece uzaktan bakacak gibi görünüyor.

ZAMLAR PAZARTESİ'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, beyaz ete yeni bir zam daha geleceğini ifade etmişti.

TÜİK'e göre tüketici enflasyonu Ocak ayında yıllık yüzde 64,86'ya çıktı.

Aylık enflasyon ise yüzde 6,70 oldu. Gıda enflasyonu yüzde 69,71 olarak duyuruldu.

GÜNCEL FİYATLAR İSE ŞU ŞEKİLDE:

Dana kıyma fiyatı Ocak ayında yıllık yüzde 120, kuşbaşı yüzde 113, kuzu eti yüzde 129,41 artış gösterdi. Kasaplarda ve marketlerde kuzu eti fiyatı etin çeşidine ve illere göre 400-600 TL arasında, dana eti ise 350-650 TL arasında satılıyor.

tavuk-eti-besin-degerleri-ve-cesitleri-nelerdir.jpg

Son Haberler
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 194 tutuklama Gündem
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 194 tutuklama
Elazığ’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama Gündem
Elazığ’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
Kaliteli uyku için 4 ipucu ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Kaliteli uyku için 4 ipucu ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı
Çekmeköy Belediye Başkanı 5 emekli maaşına denk gelen mont ve ayakkabısıyla emeklilerden oy istedi Gündem
Çekmeköy Belediye Başkanı 5 emekli maaşına denk gelen mont ve ayakkabısıyla emeklilerden oy istedi
İmamoğlu: Kurum ile canlı yayına hazırım Siyaset
İmamoğlu: Kurum ile canlı yayına hazırım
Park halindeki 2 otomobil alev alev yandı Gündem
Park halindeki 2 otomobil alev alev yandı
Eski Galatasaraylı Juan Mata'dan emeklilik açıklaması Spor
Eski Galatasaraylı Juan Mata'dan emeklilik açıklaması