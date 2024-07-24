Son dakika... TBMM'de vekiller arasında yumruklu kavga

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Son dakika... TBMM'de vekiller arasında yumruklu kavga

TBMM oturumunda DEM Partili vekilin AKP'ye yönelik "hırsızsınız" sözleri sonrası tansiyon yükseldi. AKP'li vekiller ile DEM Partili milletvekilleri arasında yumruklaşma yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumunda tansiyon yükseldi. AKP ve DEM Partili milletvekillerinin yumruklaştığı olaylar sonrası oturuma ara verildi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın kürsüden yaptığı konuşma esnasında AKP sıralarına dönerek "Hırsızsınız, çalıyorsunuz" sözleri sonrası Meclis'te tansiyon bir anda yükseldi. AKP'li vekillerin kürsüye yürümesi sonrası oturuma ara verilirken, verilen arada da tansiyon düşmedi.

ESKİ BAKANDAN VEKİLE YUMRUK

AKP'li vekiller DEM Partili vekili tartaklarken, Ulaştırma eski Bakanı ve AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan’a yumruk attı.

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Diğer vekillerin araya girmesiyle kavga büyümezken, oturuma yeniden başlanması için Meclis'te tansiyonun düşmesi bekleniyor.

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