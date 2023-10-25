Son dakika...TSK'dan PKK’ya hava harekâtı. Kandil'e bomba yağdı

MSB, Irak’ın kuzeyindeki PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlediğini duyurdu.

KAYNAK: DHA
Son dakika...TSK'dan PKK’ya hava harekâtı. Kandil'e bomba yağdı

Operasyonda 19 sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildi. Sorumlu düzeyde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin kullandığı yerler vuruldu

MSB’nin yaptığı açıklamaya göre, operasyon 25 Ekim 2023 saat 21.00’da gerçekleştirildi. Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedefleri vuruldu. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef imha edildi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklanmadı

Operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı ve kimlikleri ise açıklanmadı. MSB, operasyonların devam edeceğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekatı icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 25 Ekim 2023 saat 21.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

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