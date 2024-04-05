Son dakika... Ürgüp'te seçimler yenilenecek

CHP'nin Ürgüp Belediye Başkan Adayı Ali Ertuğrul Bul, sosyal medya hesabı X'den yaptığı açıklamada Ürgüp'te seçimlerin yenileceğini duyurdu.

Ali Ertuğrul Bul, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Sevgili Ürgüplü hemşehrilerim,

Az önce Nevşehir İl Seçim Kurulu kararı elimize ulaştı.

Ürgüp İlçe Belediye Başkanlığı, Ürgüp İlçe Belediye Meclis üyeliği, İl Genel Meclisi üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesine,

Yeni seçimin 02.06.2024 tarihinde, yapılmasına karar verildiği bildiriliyor.

İlçe Seçim Kurulu’nca ilk gece tekrar sayılan ve tutanak altına alınan bir adet sandık bu karara gerekçe gösterilmiş.

Kararı partimiz derhal Yüksek Seçim Kurulu’na taşıyacaktır.

YSK’dan da seçimin yenilenmesi kararı çıkar ve seçim yenilenirse de,

2019 yılı istanbul belediye seçimlerinde tekrarlanan seçimin bir benzerini tüm Ürgüplüler olarak gerçekleştirir ve farkı itiraz edilmeyecek şekilde büyütürüz diye düşünüyorum.

Sizlere ve Ürgüp’ün parlak geleceğine inanıyorum.

“Yine, yeniden Ürgüp”