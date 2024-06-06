Son karısı yılların Tayfun’unu tanınmaz hale getirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son karısı yılların Tayfun’unu tanınmaz hale getirdi

90’ların yakışıklı şarkıcısı Tayfun, son konserinde genç eşinin tasarladığı ilginç kıyafetiyle gündem oldu.

Bir zamanların yakışıklı ve popüler şarkıcısı Tayfun Duygulu, sahnelere bomba gibi dönüyor!

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8 Haziran’da konser vermeye hazırlanan 55 yaşındaki şarkıcının sahne kostümü ise infial yarattı.

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2020 yılında mimar Isabella Duygulu ile evlenen şarkıcının pullu-payetli kostümünü genç eşinin tasarladığı ortaya çıktı.

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Deri ceketiyle meşhur olan Duygulu, kostümünü ise kayınvalidesinin diktiğini söyledi.

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Alışılmadık kostümüyle herkesi şoke eden şarkıcının fotoğrafları sosyal medyayı da karıştırdı.

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İşte Duygulu’nun ‘farklı’ kostümüne gelen bazı yorumlar:

“Eşi arada bende giyerim dedi herhalde”, “Murat Övünç’den almış elbiseyi bence”, “Deri ceket daha mı iyiydi ne?”, “Yılmaz Morgül’e heves etmiş”

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