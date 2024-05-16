Son nefesini çevreyolunda verdi

Kaynak: İHA
Son nefesini çevreyolunda verdi
Denizli’de çevreyolunda karşıya geçmek isteyen yaşlı adama bir otomobil çarptı. 30 metre sürüklenen adam hayatını kaybetti.

Korkunç kaza Merkezefendi ilçesi Denizli çevreyolu üzerinde meydana geldi. 07 BFK 745 plakalı SUV aracıyla seyir halinde olan S.G.,yolun karşısına geçmek isteyen adama çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle talihsiz adam yaklaşık 30 metre ileriye savrularak feci şekilde can verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlıkçılar adamın hayatını kaybettiği tespit etti.

Polis ekipleri talihsiz adamın üzerinde kimlik bulamadı. Yapılan incelemede yaşlı adamın bölgede yaşamını sürdüren evsiz biri olduğu tespit edildi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan sürücü S.G.'nin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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