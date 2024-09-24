Son nefesini işyerinde verdi

Külhan Mahallesi Kazımkarabekir Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde ailevi sebeplerden dolayı 1 aydır kalan Haluk Kartal (55), iş yerini açmaya gelen dükkan sahibi tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polise ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Haluk Kartal’ın hayatını kaybettiği belirledi.

Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Kartal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir kurumdan emekli olduğu öğrenilen Haluk Kartal'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.