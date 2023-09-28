Son şampiyona savcılık soruşturması. Kupası elinden alınabilir

Roma savcılığı Napoli'nin Osimhen transferinde usulsüzlük yaptığı şüphesiyle inceleme başlattı.

Son şampiyona savcılık soruşturması. Kupası elinden alınabilir

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Geçtiğimiz sezon Serie A’da şampiyon olarak adından sıkça söz ettiren Napoli büyük bir krizin eşiğinde.

İtalyan medyasının haberine göre, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis 2020 yılında kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile çift sözleşme yaptığı gerekçesiyle soruşturma altına alındı.

Osimhen 71.2 milyon Euro karşılığında Lille’den Napoli’ye transfer olduğunda bonservis bedelinin 20.1 milyon Euro’luk kısmı takasla gönderilen dört oyuncudan oluştu.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasada Roma Savcısı De Laurentiis’in soruşturmayı bonservis kazançlarını şişirmek için oyuncuların ücretlerinin olduğundan daha değerli gösterildiği gerekçesiyle açtığı tahmin ediliyor.

Napoli suçlu bulunursa puan silmeden şampiyonluğun elinden alınmasına kadar pek çok sarsıcı cezayla karşılaşabilir.

Victor Osimhen geçtiğimiz günlerde Napoli’nin kendisi hakkında paylaştığı ırkçı videolar için kulübüne dava açmıştı.

Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
Sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı... Görüntüler Sultanbeyli'den Güncel
Sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı... Görüntüler Sultanbeyli'den
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi Spor
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Bankalardan korkutan dolar kararı! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı... Ekonomi
Bankalardan korkutan dolar kararı! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı...
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı Magazin
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi Güncel
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı Güncel
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı