Son şampiyona savcılık soruşturması. Kupası elinden alınabilir

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Geçtiğimiz sezon Serie A’da şampiyon olarak adından sıkça söz ettiren Napoli büyük bir krizin eşiğinde.

İtalyan medyasının haberine göre, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis 2020 yılında kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile çift sözleşme yaptığı gerekçesiyle soruşturma altına alındı.

Osimhen 71.2 milyon Euro karşılığında Lille’den Napoli’ye transfer olduğunda bonservis bedelinin 20.1 milyon Euro’luk kısmı takasla gönderilen dört oyuncudan oluştu.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasada Roma Savcısı De Laurentiis’in soruşturmayı bonservis kazançlarını şişirmek için oyuncuların ücretlerinin olduğundan daha değerli gösterildiği gerekçesiyle açtığı tahmin ediliyor.

Napoli suçlu bulunursa puan silmeden şampiyonluğun elinden alınmasına kadar pek çok sarsıcı cezayla karşılaşabilir.

Victor Osimhen geçtiğimiz günlerde Napoli’nin kendisi hakkında paylaştığı ırkçı videolar için kulübüne dava açmıştı.