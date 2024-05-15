Son seçim anketi ezber bozdu

Anket şirketleri kamuoyunun nabzını tutmaya devam devam ediyor. Son anketi ORC Araştırma şirketi yaptı. ORC "Bu pazar seçim olsa" ve "Son 1 yılın en başarılı milletvekilleri" anketlerinin sonuçlarını açıkladı.
Geçen yıl 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen genel seçimlerden 1 yıl sonra ORC Araştırma "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz sorusunu" 11 bin 600 kişiye yöneltti.
Anket sonuçlarına göre, CHP ilk parti olurken, AKP 1,4 puan farkla ikinci durumda.
CHP: Yüzde 32,9 (14 Mayıs 2023'te yüzde 25,80 oy aldı.)
AKP: Yüzde 31,5 (14 Mayıs 2023'te yüzde 36,30 oy aldı.)
MHP: Yüzde 11,5 (14 Mayıs'ta yüzde 10,30 oy aldı.)
DEM Parti: Yüzde 9,2 (Yeşil Sol Parti adıyla önceki seçimde yüzde 9 oy aldı.)
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,7 (Önceki seçimde yüzde 2,90 oy aldı.)
İYİ Parti: Yüzde 4,1 (Önceki seçimde yüzde 9,90 oy aldı.)
Zafer Partisi: Yüzde 2,9 (Önceki seçimde yüzde 2,30 oy aldı.)
Diğer: Yüzde 3,2.
SON 1 YILIN EN BAŞARILI MİLLETVEKİLLERİ
ORC, öte yandan aynı ankette son 1 yılın en başarılı bulunan 15 milletvekilini de açıkladı.
2 - 12 Mayıs tarihleri arasında 11 bin 600 kişiyle CATI yöntemiyle yapılan araştırmaya göre kendi illerinde başarı düzeyi yüzde 35-40'ın üzerinde olan 15 milletvekili şöyle:
Ali Mahir Başarır - Mersin Milletvekili (CHP)Osman Gökçek - Ankara Milletvekili (AKP)Mustafa Sarıgül - Erzincan Milletvekili (CHP)
Hüseyin Yayman - Hatay Milletvekili (AKP)Veli Ağbaba - Malatya Milletvekili (CHP)Cemal Enginyurt - İstanbul Milletvekili (Demokrat Parti)
Sermet Atay - Antep Milletvekili (MHP)Kürşad Zorlu - Ankara Milletvekili (İYİ Parti)Mustafa Varank - Bursa Milletvekili (AKP)
Rıdvan Uz - Çanakkale Milletvekili (İYİ Parti)Ömer Fethi Gürer - Niğde Milletvekili (CHP)Özlem Zengin - İstanbul Milletvekili (AKP)
Yücel Bulut - Tokat Milletvekili (MHP)Gökhan Günaydın - İstanbul Milletvekili (CHP)Sırrı Sakık - Ağrı Milletvekili (DEM Parti)