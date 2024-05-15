Son seçim anketi ezber bozdu

Son seçim anketi ezber bozdu
Düzenleme: Kaynak: Haber3
ORC Araştırma Şirketi 11 bin 600 kişiyle 2-12 mayıs tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Anketten çok çarpıcı sonuçlar çıktı.
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Son seçim anketi ezber bozdu 1

Anket şirketleri kamuoyunun nabzını tutmaya devam devam ediyor. Son anketi ORC Araştırma şirketi yaptı. ORC "Bu pazar seçim olsa" ve "Son 1 yılın en başarılı milletvekilleri" anketlerinin sonuçlarını açıkladı.

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Son seçim anketi ezber bozdu 2

Geçen yıl 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen genel seçimlerden 1 yıl sonra ORC Araştırma "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz sorusunu" 11 bin 600 kişiye yöneltti.

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Son seçim anketi ezber bozdu 3

Anket sonuçlarına göre, CHP ilk parti olurken, AKP 1,4 puan farkla ikinci durumda.

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Son seçim anketi ezber bozdu 4

CHP: Yüzde 32,9 (14 Mayıs 2023'te yüzde 25,80 oy aldı.)

AKP: Yüzde 31,5 (14 Mayıs 2023'te yüzde 36,30 oy aldı.)

MHP: Yüzde 11,5 (14 Mayıs'ta yüzde 10,30 oy aldı.)

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Son seçim anketi ezber bozdu 5

DEM Parti: Yüzde 9,2 (Yeşil Sol Parti adıyla önceki seçimde yüzde 9 oy aldı.)

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,7 (Önceki seçimde yüzde 2,90 oy aldı.)

İYİ Parti: Yüzde 4,1 (Önceki seçimde yüzde 9,90 oy aldı.)

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Son seçim anketi ezber bozdu 6

Zafer Partisi: Yüzde 2,9 (Önceki seçimde yüzde 2,30 oy aldı.)

Diğer: Yüzde 3,2.

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Son seçim anketi ezber bozdu 7

SON 1 YILIN EN BAŞARILI MİLLETVEKİLLERİ

ORC, öte yandan aynı ankette son 1 yılın en başarılı bulunan 15 milletvekilini de açıkladı.

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Son seçim anketi ezber bozdu 8

2 - 12 Mayıs tarihleri arasında 11 bin 600 kişiyle CATI yöntemiyle yapılan araştırmaya göre kendi illerinde başarı düzeyi yüzde 35-40'ın üzerinde olan 15 milletvekili şöyle:

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Ali Mahir Başarır - Mersin Milletvekili (CHP)
Osman Gökçek - Ankara Milletvekili (AKP)
Mustafa Sarıgül - Erzincan Milletvekili (CHP)

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Son seçim anketi ezber bozdu 10

Hüseyin Yayman - Hatay Milletvekili (AKP)
Veli Ağbaba - Malatya Milletvekili (CHP)
Cemal Enginyurt - İstanbul Milletvekili (Demokrat Parti)

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Son seçim anketi ezber bozdu 11

Sermet Atay - Antep Milletvekili (MHP)
Kürşad Zorlu - Ankara Milletvekili (İYİ Parti)
Mustafa Varank - Bursa Milletvekili (AKP)

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Son seçim anketi ezber bozdu 12

Rıdvan Uz - Çanakkale Milletvekili (İYİ Parti)
Ömer Fethi Gürer - Niğde Milletvekili (CHP)
Özlem Zengin - İstanbul Milletvekili (AKP)

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Son seçim anketi ezber bozdu 13

Yücel Bulut - Tokat Milletvekili (MHP)
Gökhan Günaydın - İstanbul Milletvekili (CHP)
Sırrı Sakık - Ağrı Milletvekili (DEM Parti)

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