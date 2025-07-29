Kızıl Goncalar’ın Zeynep’i Mina Demirtaş Datça’da ortaya çıktı! Şortla amuda kalktı!

Kızıl Goncalar’daki etkileyici performansıyla dikkat çeken genç oyuncu Mina Demirtaş, kısa sürede adından söz ettirdi.

Dizi final yaptıktan sonra imajını yenileyen oyuncunun yeni görünümü sosyal medyada olay oldu. Kahküllü saç modeliyle beğeni toplayan Mina Demirtaş, tarzıyla adından söz ettirdi.

Son dönemin gözde isimlerinden Mina Demirtaş, Kızıl Goncalar’la büyük bir çıkış yakaladı. Zeynep karakteriyle alkış toplayan oyuncuya, dizi finalinin ardından birçok proje için teklif yağdı.

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Genç oyuncu, sezon yorgunluğunu atmak için bir süre gözlerden uzak kalmayı seçti. Sosyal medyada da paylaşım yapmayan Demirtaş, Datça’da tatilde ortaya çıktı.

Uzun süre paylaşım yapmayan güzel oyuncu, tatilden neşeli pozlarını paylaştı. Çimlerde amuda kalkarken görüntülenen Mina Demirtaş, sade tarzı ve enerjisiyle konuşuldu.

Dizi sonrası teklif yağmuruna tutulan Mina Demirtaş’a, yeni sezonda iddialı projelerden Güzelkoy için teklif geldi.

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Ancak oyuncu, uzun süren görüşmelerin ardından bu teklifi reddetti.

MİNA DEMİRTAŞ KİMDİR?

Mina Demirtaş, Türk sinema ve dizi sektörünün parlayan genç yeteneklerinden biridir. 19 Şubat 2008’de İstanbul’da doğdu.

Lise eğitimini İstanbul’da sürdüren Mina, oyunculuğa 2021’de Âkif filmiyle adım attı.

2022’de Kabahat filminde Reyhan rolüyle başrol oynadı ve Adana Altın Koza Film Festivali’nde “Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü”nü kazandı.

2023’te Kızıl Goncalar’da Zeynep Tezel karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edindi. Ayrıca Beraber filminde Azra rolüyle yer aldı.

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Seher Beşyaprak Menajerlik ile çalışan Mina, doğal oyunculuğu, zarif duruşu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada genellikle projeleri ve sanatsal paylaşımlarıyla ön planda.

Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden oyuncu, piyano çalmayı, gezmeyi, kitap okumayı ve müzik dinlemeyi seviyor.

Kızıl Goncalar’daki üstün zekâlı Zeynep rolüyle ün kazanan Mina, sinema ve televizyon dünyasında geleceği parlak bir isim olarak görülüyor. Çalışma disiplini ve özgün tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor.

GÜZELKÖY DİZİSİ İÇİN TEKLİF ALDI

Kızıl Goncalar’daki başarısıyla dikkat çeken Mina Demirtaş’a dizi finalinin ardından projeler yağdı. Son olarak Burçin Terzioğlu ve Gökçe Eyüboğlu’nun yer aldığı Güzelkoy dizisinden teklif aldı.

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Güzelkoy’da Burçin Terzioğlu “Leman”, Gökçe Eyüboğlu ise “Suzan” rollerini canlandıracak. Mina Demirtaş, eğer kabul ederse Şahika ve Güney’in kızı Ada’yı oynayacak.

Hayranları, oyuncunun yeni projesini merakla bekliyor. Ekranların iddialı yapımlarından Güzelkoy, dört kadının etkileyici hikâyesini anlatıyor.