Son Uçuş: Liderlerin uçak kazaları

General Barrientos, Bolivya'da 1964'te meydana gelen darbeyle iktidara geldi.

Barrientos'un iktidarı sırasında ülkenin silahlı kuvvetleri, Che Guevara'nın önderlik ettiği ayaklanma da dahil olmak üzere her türlü muhalefeti şiddetle bastırdı. Bolivya ordusu Ekim 1967'de Che Guevara'yı yakalayıp idam etti.

Başkan Barrientos, Nisan 1969'da seyahat ettiği uçağın Cochabamba Eyaleti sınırlarında düşmesi sonucu öldü. Resmi soruşturma komisyonu uçağın elektrik hattına çarptığını tespit etmesine rağmen Bolivya'da uçağının düşürüldüğüne dair söylentiler günümüzde de sürüyor.