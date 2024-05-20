Son Uçuş: Liderlerin uçak kazaları

Son Uçuş: Liderlerin uçak kazaları
Düzenleme: Ayşe Memiş
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi hayatını kaybetmesi, hava taşımacılığının liderler için ne kadar güvenli olduğu sorusunu gündeme getirdi. Geçmişte pek çok önemli kişi hava yoluyla seyahat ederken öldü. İşte uzak kazalarında trajik bir şekilde ölen ulusal liderler...
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Son Uçuş: Liderlerin uçak kazaları 1

Özerk Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı Barthelemy Boganda, 19. yy.'ın sonundan 1958'e kadar Fransa'nın kolonilerinden olan ülkesinin ilk başbakanıydı.

Aslında Roma Katolik rahibi olan Boganda, sosyal adalete ve halkının iyileştirilmesine güçlü bir bağlılıkla siyasete girdi. 1949'da Fransız Ekvator Afrikası halklarının haklarını ve bağımsızlığını savunmada çok önemli bir rol üstlenen lider Toplumsal Evrim Hareketi'ni kurdu.

Tarihler 29 Mart 1959'u gösterdiğinde, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Fransa'dan resmen bağımsızlığını kazanmasından hemen önce trajik bir helikopter kazasında öldü.

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Son Uçuş: Liderlerin uçak kazaları 2

Eski İsveçli diplomat Dag Hammarskjöld, 1953'te BM Genel Sekreteri olduğunda ismini bütün dünyaya duyurmuştu.

Belçika'dan bağımsızlığını kazanan Kongo hükümeti, 1960 yılında BM'den ülkede artan şiddetle mücadeleye yardım etmesini istedi. Hammarskjöld, BM barış güçlerini Kongo'ya gönderdi; bu karar, Eylül 1960'ta Sovyet liderliği tarafından kınandı ve genel sekreterin istifasını talep etti.

Hammarskjöld, Eylül 1961'de Kongo'nun Katanga Eyaletine ziyaret için bir seyahat gerçekleştirdi. Yalnız onu taşıyan helikopter, o zamanlar Kuzey Rodezya'da (şimdiki Zambiya) bulunan Ndola şehri yakınlarında düştü ve İsveçli diplomat öldü.

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Son Uçuş: Liderlerin uçak kazaları 3

General Barrientos, Bolivya'da 1964'te meydana gelen darbeyle iktidara geldi.

Barrientos'un iktidarı sırasında ülkenin silahlı kuvvetleri, Che Guevara'nın önderlik ettiği ayaklanma da dahil olmak üzere her türlü muhalefeti şiddetle bastırdı. Bolivya ordusu Ekim 1967'de Che Guevara'yı yakalayıp idam etti.

Başkan Barrientos, Nisan 1969'da seyahat ettiği uçağın Cochabamba Eyaleti sınırlarında düşmesi sonucu öldü. Resmi soruşturma komisyonu uçağın elektrik hattına çarptığını tespit etmesine rağmen Bolivya'da uçağının düşürüldüğüne dair söylentiler günümüzde de sürüyor.

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Son Uçuş: Liderlerin uçak kazaları 4

1974 Karanfil Devrimi'nden sonra yıldızı parlayan Francisco Carneiro,5 Ekim 1980'de Carneiro'nun partisinin de dahil olduğu Demokratik İttifak olarak seçimlerden zaferle ayrıldı.

Francisco Carneiro, 4 Aralık 1980'de hafif çift motorlu Cessna 421 Golden Eagle uçağıyla karıştığı kazada vefat etti. Soruşturma uçağın teknik durumunun kötü olduğunu göstermesine rağmen, politikacının ölümüyle ilgili çok sayıda söylenti ve komplo teorisi ortalıkta dolaştı.

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Son Uçuş: Liderlerin uçak kazaları 5

Panama Devlet Başkanı Omar Torrijos, iktidara geldiği ilk günden itibaren popülist bir politikanın sadık takipçilerinden oldu. Adının ülke sınırlarını aşması Panama Kanalı Bölgesi üzerindeki egemenliğin kademeli olarak Panama'nın eline geçmesi konusunda ABD ile anlaşma sağlamasıyla oldu.

Torrijos'un ABD'nin desteğini almasındaki en önemli faktör, onun ateşli bir komünizm düşmanı olmasıydı.

Temmuz 1981'de uçağı, tıpkı komünizm gibi düştü ve böylelikle Torrijos hayata veda etti.

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Son Uçuş: Liderlerin uçak kazaları 6

Mozambik Devlet Başkanı Samora Machel, Mozambik'teki kurtuluş hareketine öncülük etti ve 1975'te bağımsız Mozambik'in ilk cumhurbaşkanı oldu.

1986'da başkanlık uçağı, Güney Afrika topraklarında, Mozambik ve Swaziland sınırına yakın bir dağa çarparak düştü. Soruşturma komisyonu kazanın pilot hatasından kaynaklandığını belirlese de Machel, çoktan ölmüştü.

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Son Uçuş: Liderlerin uçak kazaları 7

Pakistan Devlet Başkanlarından Muhammed Zia Ul Haq, Askeri bir darbenin ardından iktidara geldi ve Sovyetlerin Afganistan'ı işgali sırasında Sovyet karşıtı mücahit isyanına destek vermesiyle tanındı.

17 Ağustos 1988'de bir uçak kazasında öldü. Soruşturma komisyonu, kazanın en olası nedeninin sabotaj olduğunu öne sürse de olayın perde arkası bugüne kadar hep karanlık kaldı.

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Son Uçuş: Liderlerin uçak kazaları 8

Ruanda Devlet Başkanlarından Juvenal Habyarimana, 20 yıl boyunca başkanlık görevini yürüttü ve Tutsi etnik azınlıklarını hedef alan politikaları ısrarla uyguladı.

6 Nisan 1994'te içinde Burundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'nın da bulunduğu uçak roketle vuruldu. Her iki cumhurbaşkanının da öldüğü saldırı, Ruanda'da etnik Tutsilerin soykırımını hızlandırdı ve ardından etnik Hutu hükümetinin devrilmesine neden oldu.

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Son Uçuş: Liderlerin uçak kazaları 9

Makedonya cumhurbaşkanı Boris Trajkovski, Beechcraft Super King Air 200 uçağının Bosna-Hersek'te bir dağa çarpması sonucu Şubat 2004'te vefat etti. Kazaya neyin sebep olduğu ise hala belirsiz.

Makedonya'nın bağımsızlıK ilanından sonra siyasete giren Trajkovski, görev süresi boyunca Makedonlar ile Arnavutlar arasındaki gerilimi dengelemekle uğraştı.

Ülkesinin en çok sevilen politikacılarından olan Trajkovski, 1999'daki seçimlerde oyların yaklaşık %90'ını almayı başarmıştı.

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Son Uçuş: Liderlerin uçak kazaları 10

Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski, 10 Nisan 2010'da, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Sovyetler tarafından idam edilen Polonyalı subaylar için düzenlenen bir anma törenlerine katılmak üzere Katin'e giderken Smolensk yakınlarında bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

Tu-154 tipi başkanlık uçağı, iniş sırasında düşük irtifadan seyretti ve kanatlarının ağaçlara çarpmasıyla havada parçalanarak düştü.

Uçakta cumhurbaşkanının yanı sıra önde gelen Polonyalı politikacılar, üst düzey askeri yetkililer de bulunuyordu.

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