Son Uçuş: Liderlerin uçak kazaları

Eski İsveçli diplomat Dag Hammarskjöld, 1953'te BM Genel Sekreteri olduğunda ismini bütün dünyaya duyurmuştu.
Belçika'dan bağımsızlığını kazanan Kongo hükümeti, 1960 yılında BM'den ülkede artan şiddetle mücadeleye yardım etmesini istedi. Hammarskjöld, BM barış güçlerini Kongo'ya gönderdi; bu karar, Eylül 1960'ta Sovyet liderliği tarafından kınandı ve genel sekreterin istifasını talep etti.
Hammarskjöld, Eylül 1961'de Kongo'nun Katanga Eyaletine ziyaret için bir seyahat gerçekleştirdi. Yalnız onu taşıyan helikopter, o zamanlar Kuzey Rodezya'da (şimdiki Zambiya) bulunan Ndola şehri yakınlarında düştü ve İsveçli diplomat öldü.