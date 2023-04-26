Soner Sarıkabadayı'nın intihal davasında mütalaa açıklandı

Müzisyen Serdar Kapan'ın bir şarkısının nakarat kısmındaki melodiyi intihal yaptığı iddiasıyla hakkında beş yıla kadar hapis cezası talep edilen Soner Sarıkabadayı'nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Soner Sarıkabadayı'nın intihal davasında mütalaa açıklandı

Müzisyen Serdar Kapan'ın 'Denge Şeve' adlı şarkısındaki nakarat kısmındaki melodiyi aşırarak (intihal) 'Tarifi Zor' isimli eserinde kullandığı iddiasıyla 'manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal etme' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı ve şarkı yazarı Soner Sarıkabadayı'nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Soner Sarıkabadayı ile müşteki Serdar Kapan, taraf avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.
Duruşmada beyanda bulunan Kapan, bilirkişi raporunda iki eser arasında dört ölçülük bir benzerlik tespit edildiğini söyleyerek, davasının kabulünü talep etti.

64491dc0e4bfdd0a68013ada.jpg

BERAAT TALEBİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, eserlerin her ikisinin de farklı karakterlerde olduğu, sözlü kısım ve nakarat üzerinden bir benzerlik bulunmadığı, benzerliğin eserin geneline tesir etmediği şeklinde tespitler yapıldığı ve her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçeleriyle Sarıkabadayı’nın beraatına karar verilmesini talep etti.

64491dcde4bfdd0a68013ade.png

"BU SÜRECİ ÇOK CİDDİYE ALDIĞIMDAN BURADAYIM"

Açıklanan mütalaaya katıldığını söyleyen Sarıkabadayı, "Ben sizlere olan saygımdan ve bu süreci çok ciddiye aldığımdan dolayı buradayım" ifadelerini kullanarak, beraatını istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlarını talep etti.

Müşteki Serdar Kapan ile avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek, mahkemeden savunma yapabilmek için süre talep ettiler. Mahkeme, müşteki Kapan ile avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İlgili Haberler
Soner Sarıkabadayı: Üzerime atılan bu lekenin ispat edilmesini istiyorum! 'Melodi aşırdığı' iddiasıyla yargılanıyor
Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Freddie Mercury'nin eşyaları açık arttırmayla satılacak. 6 milyon sterlin gelir bekleniyor Magazin
Freddie Mercury'nin eşyaları açık arttırmayla satılacak. 6 milyon sterlin gelir bekleniyor
Kan tutan şoför kaza yaptı Güncel
Kan tutan şoför kaza yaptı
Putin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına video konferans ile katılacak Dünya
Putin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına video konferans ile katılacak
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzının fiyatı dudak uçuklattı Magazin
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzının fiyatı dudak uçuklattı
İran ABD’yi tazminata mahkum etti. 2017’deki saldırıdan sorumlu tuttu Dünya
İran ABD’yi tazminata mahkum etti. 2017’deki saldırıdan sorumlu tuttu
Kanser önleyen kuru meyveler hangileri? Şifalı Bitkiler
Kanser önleyen kuru meyveler hangileri?
Keçi vuranlara rekor ceza Güncel
Keçi vuranlara rekor ceza