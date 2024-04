Tayland'ın en önemli bayramı olan ve Tayland takvimine göre yeni yıl olarak kabul edilen Songkran Su Festivali, renkli görüntülerle başladı. Her yıl 13-15 Nisan tarihleri arasında kutlanan bu festival, ülkenin her köşesinde coşkuyla karşılanıyor. Tayland halkı, festival kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirdiği dini törenlerin ardından renkli kıyafetler giyerek sokaklara dökülüyor. Turistler de bu coşkuya katılıyor ve sokaklarda eğlencenin tadını çıkarıyor. Gün ilerledikçe şehirler su savaşı alanına dönüşüyor ve her yaştan insan su tabancaları ve kovalarla birbirini ıslatıyor. Tayland'ın sıcak ikliminde, yerel halk ve turistler festivalin ilk gününde büyük bir keyifle eğleniyorlar.