SonicWall güvenlik açığını kapattı

SonicWall, dolandırıcıların altta yatan cihaza erişmesine olanak sağlayabilecek güvenlik duvarı hizmetindeki kritik bir güvenlik açığını kapattı .

Şirket, uygunsuz bir erişim kontrol hatasını keşfettiğini ve düzelttiğini açıkladığı bir yama ve takip duyurusu yayınladı. Kusur CVE-2024-40766 olarak izleniyor ve 9,3'lük bir önem puanı taşıyor, bu da onu kritik hale getiriyor.

Yapılan açıklamada "SonicWall SonicOS yönetim erişiminde uygunsuz bir erişim kontrolü açığı tespit edildi. Bu durum potansiyel olarak yetkisiz kaynak erişimine ve belirli koşullarda güvenlik duvarının çökmesine yol açabilir" ifadeleri yer aldı.