Sopayla, akrabasının otomobilinin camını kırdı. Olay anı kamerada

Kaynak: DHA
Sopayla, akrabasının otomobilinin camını kırdı. Olay anı kamerada
Aksaray'ın Şifahane Mahallesi'nde bulunan Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi otoparkında yaşanan olayda, Rıza D. (50), belirlenemeyen bir nedenle akrabasının park halindeki otomobilinin camlarını ve aynalarını sopayla kırdı.

Olay, çevrede bulunanların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerle ortaya çıktı. Polis, kaçan Rıza D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Saat 15.30 sularında gerçekleşen olayda, Meral D. adlı kişi, damadı Doğan D. ile birlikte diş merkezine tedavi için gelmiş ve otomobillerini otoparka park etmişti. Ancak bir süre sonra akrabalarından Rıza D., sopayla otomobilin camlarını kırarak aracı hasara uğrattı ve hızla uzaklaştı. Olayı fark eden Meral D. ve damadı Doğan D., polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri, Rıza D.'yi yakalamak için geniş çapta bir arama başlattı.

Son Haberler
Kamuya 57 bin personel alımı yapılacak. Tarihleri ve şartları belli oldu Gündem
Kamuya 57 bin personel alımı yapılacak. Tarihleri ve şartları belli oldu
3 kilogram esrarla yakalanan şahıs tutuklandı Gündem
3 kilogram esrarla yakalanan şahıs tutuklandı
Ali Koç Sadettin Saran'ın restini gördü. Adaylık kararını verdi Spor
Ali Koç Sadettin Saran'ın restini gördü. Adaylık kararını verdi
Kaza yapan motokurye hayatını kaybetti Gündem
Kaza yapan motokurye hayatını kaybetti
Zelenskiy: Doğu cephesinde inisiyatif Rus ordusunda Dünya
Zelenskiy: Doğu cephesinde inisiyatif Rus ordusunda
Öğretmenler dikkat. Başvuru tarihleri ve şartları belli oldu Gündem
Öğretmenler dikkat. Başvuru tarihleri ve şartları belli oldu
Final yapacak söylentileri vardı. Kanal D'den İnci Taneleri için yeni duyuru Magazin
Final yapacak söylentileri vardı. Kanal D'den İnci Taneleri için yeni duyuru