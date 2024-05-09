Sopayla, akrabasının otomobilinin camını kırdı. Olay anı kamerada

Olay, çevrede bulunanların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerle ortaya çıktı. Polis, kaçan Rıza D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Saat 15.30 sularında gerçekleşen olayda, Meral D. adlı kişi, damadı Doğan D. ile birlikte diş merkezine tedavi için gelmiş ve otomobillerini otoparka park etmişti. Ancak bir süre sonra akrabalarından Rıza D., sopayla otomobilin camlarını kırarak aracı hasara uğrattı ve hızla uzaklaştı. Olayı fark eden Meral D. ve damadı Doğan D., polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri, Rıza D.'yi yakalamak için geniş çapta bir arama başlattı.