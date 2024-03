Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın sevgilisinden gördüğü şiddeti paylaştı

Sevgilisinden şiddet gördüğünü açıklayan Merve Taşkın, morluklarla dolu vücudunun fotoğraflarını paylaşarak yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"Tam bir yıl önce bugün, 10 aylık bir ilişkimin yaklaşık 7-8 ayında şiddet gördüğüm ve her geçen gün bu şiddetin arttığı bir ilişkiye başladım. Üzgünüm, bunları paylaşırken bana acımanız ya da ajitasyon yapmanız için paylaşmıyorum bunları" diyerek açıklama yapan Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“GÜÇLÜ BİR RUH HALİM YOKTU”

"3 ay önce değil de neden şimdi paylaşıyorsun sorusuna cevabım ise o zaman güçlü bir ruh Merve yoktu. Belki şöyle yorumlar gelecekti ‘sen şiddeti hak ediyorsun, iyi olmuş’ ben o zaman bu cümleyi kaldırabilecek bir psikolojide değildim. Paylaşmaktan da kaçtim, galerime girip bu fotograflara bakmaktan da, konuşmaktan da kaçtım. Yaşadıklarımı kendi içimde bastırdım ve olmamış gibi yok saydım. Ama maalesef bastırılan duygular er geç ortaya çıkıyor. Ben de kendimi daha güçlü hissettiğim bir zaman dilimine kadar bastırdım. Ta bugüne kadar."

“BUNU HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORDUM”

Sevgilisini her seferinde affettiğini söyleyen Taşkın, "İlk zamanlar şiddet daha hafif ve belki de kabul edilebilirdi, ama sonraları tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. Bir şekilde bunun bana yapılmasını kabul ediyordum. Her defasında affediyordum çünkü sorunlu olduğumu ve bunların benim yüzümden olduğunu ve belki de hak ettiğimi düşünüyordum. 'O' da bana bunların daha fazlasını hak ettiğimi söylüyordu. Benimki sevgiye muhtaçlık ve bağımlılıktı. En ufak bir sevgi kırıntısına bile kabuldum. Onunki ise neydi bilmiyorum, çünkü sevdiğin bir insanı dövemezsin. Özsaygımı fazlasıyla kaybettim. Kendime bunların yapılmasını kabul ediyorsam kendimi ne kadar seviyor olabilirdim ki? Kendimi sevmiyorken bir başkası beni nasıl sevebilirdi?"

“CİNSEL ORGANIMA TEKME ATIYORDU”

Parmaklarındaki bağların koptuğunu söyleyen Taşkın, "Şiddet o kadar tehlikeli bir raddeye gelmişti ki, ölmediğim ya da sakat kalmadığım için şükrediyordum. Kafamı, kulağımı, burnumu yumrukluyor, karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu. Bazen ise beni öldürmekle ya da sakat bırakmakla tehdit ediyordu. Belki öfkeden tehdit ediyordu ama döverken yanlışlıkla elinde ölebilirdim çünkü tehlikeli yerlerime vuruyordu. Parmağım dışında kalıcı bir hasar kalmadı. Parmaklarımda bağlar neredeyse kopuyormuş, eğer kopsaymış ameliyat olmak zorundaydım, ama şükürler olsun ki kopmadı ve doktor 1 yıl içinde iyileşeceğimi söyledi."

Merve Taşkın başına gelenleri anlatırken "Ben bu yazıyı, aynı şeyi yaşayıp kapanan kadınlar için paylaşıyorum" diyerek sözlerine devam etti:

"Yalnız değilsiniz, evet, belki zor olacak ama bir gün içinizde o bırakma gücünü bulup bıraktıktan sonra yavaş da olsa iyileşeceksiniz. Hiçbir şey, her gün şiddet görmekten daha kötü olamaz. Bu yaşadığım travmanın, acımın görünür olmasını istedim sadece. Çünkü görünür olursa, ben de kaçamayacağım, yüzleşmek zorunda kalacağım. Bu süreçte beni kurtarmaya çalışan ama ben istemediğim için kurtaramayan, ama her zaman benim eski hayatıma geri dönmemi bekleyen ve döndüğümde de bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her şey benim seçimimdi ve seçimlerimin sonuçlarını yaşadım."