Sosyal medya fenomeni Rachel Araz'dan yine tepki çeken paylaşım!

Sosyetik isim Rachel Araz sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya ve dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekmek şeklinde bir çanta ile paylaşım yapan isim yine farklı bir tasarım ile poz verdi.

Araz, ekmek sonrası pasta dilimi şeklindeki çantası ile video paylaştı.

Böyle vale ücreti mi olur? Sosyete fenomeni Rachel Araz bile isyan etti

Ekmek şeklinde tasarım yapan markanın farklı çantası ile paylaşım yapan Araz yine eleştirildi. Pasta dilimi şeklindeki çantanın fiyatı ise 25 bin 800 TL olduğu öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni baget ekmek çantasıyla tepki topladı!