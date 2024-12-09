Sosyal medya fenomeni Rachel Araz'dan yine tepki çeken paylaşım!

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Sosyal medya fenomeni Rachel Araz'dan yine tepki çeken paylaşım!

Ünlü isim Rachel Araz, geçtiğimiz günlerde paylaştığı ekmek çantasından sonra son olarak yine dikkat çeken bir çanta paylaşımı yaptı.

Sosyetik isim Rachel Araz sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya ve dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekmek şeklinde bir çanta ile paylaşım yapan isim yine farklı bir tasarım ile poz verdi.

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Araz, ekmek sonrası pasta dilimi şeklindeki çantası ile video paylaştı.

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Ekmek şeklinde tasarım yapan markanın farklı çantası ile paylaşım yapan Araz yine eleştirildi. Pasta dilimi şeklindeki çantanın fiyatı ise 25 bin 800 TL olduğu öğrenildi.

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