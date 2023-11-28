Sosyal medya kullanıcısı bir genç kızın "Bir tek ben mi üşüyorum" isyanı

Soğuklar sebebiyle kat kat giydiği kıyafetleri çıkaran genç kız "Bu soğuk bir tek bana etki ediyormuş gibi. Bizim okuldaki gacılar bir ince çorap ve etekle geliyorlar. Bir tek ben mi üşüyorum?" diyerek isyan etti. Video yeniden gündem oldu.