Sosyal medya polis katili Yunus Emre Geçer'in Süleyman Soylu ile olan fotoğrafını konuşuyor

Dün akşam saatlerinde motosiklet hırsızlığı nedeni ile gözaltına alınan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, polis ekiplerinde kaçmaya çalıştı. Geçti’nin kaçma girişiminin ardından iki polis memuru Geçti’yi yakalamak için peşinden gitti.

Geçti kısa zaman sonra yakalandı ancak polis ekipleri ile girdiği arbede sonrasında polisin belindeki silahı aldı ve polisler ile beraber çevredeki insanlara rastgele ateş etmeye başladı. Kurşunlardan birisi 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz’ın başına denk geldi. Ümraniye’de hastaneye kaldırılan Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SOYLU İLE FOTOĞRAFI ÇIKTI İDDİASI

İstanbul'da dün gece kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçer'in 5 Ocak 2009 tarihinde Süleyman Soylu ile fotoğrafının olduğu iddiaları sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Dudullu Polis Merkezinde motosiklet hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, karakolun bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı. Suç kaydında 26 farklı dosyası bulunan 19 yaşındaki zanlının yakalanması için karakolda görevli polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile polis memuru Şeyda Yılmaz, peşinden gitti.

Zanlı kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalandığı sırada çıkan arbedede saldırgan, polisin silahını alarak ateş etti. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı (27) baş bölgesinden silahla ağır şekilde yaraladı.

Yaralı polis, meslektaşları tarafından Ümraniye Hisar Hastanesine sevk edildi. Hastanede hemen ameliyata alınan emniyet mensubu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ÇÖP POŞETİYLE SEVK EDİLDİ

Katil adliyeye ise, iki kadın polis tarafından, siyah çöp poşeti geçirilmiş halde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin aracıyla götürüldü.