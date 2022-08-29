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Müge Anlı canlı yayında aşkını haykırdı. Sosyal medya yıkıldı

'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, canlı yayında yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu. Yayın sonunda Müge Anlı, kendisine gelen hediyeleri ve mesajları okudu. Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu dan gelen çiçeği gören ve içindeki notu okuyan Müge Anlı aşkını haykırdı

Galeri Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 18:42
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 19:25
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İzleyicisinin merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert nihayet izleyicisiyle buluştu.

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Anlı, geçtiğimiz sezonu kapatırken evleneceği müjdesini vermişti.

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Başarılı isim, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturdu.

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Müge Anlı yeni sezonun açılışını “Müge Anlı Yüzbaşıoğlu” olarak yaptı.

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Teşşekkür faslını yayın sonuna saklayan Müge Anlı, kendisine gelen hediyeler ve mesajlar için tek tek teşekkür ederken, eline aldığı bir kartı okuduktan sonra, 'Kocam göndermiş' deyince stüdyoda alkışlar yükseldi.

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Şinasi Yüzbaşıoğlu, 'Hayırlı yayınlar hayatım seni seviyorum' romantik notuna karşılık Müge Anlı'da canlı yayında eşine 'Ben de seni seviyorum hayatım' yanıtını verdi.

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İşte o anlar...

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