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  • Müge Anlı canlı yayında Demet Akalın'a cevap verdi. Müge Anlı'daki görüntüler çileden çıkarmıştı

Müge Anlı canlı yayında Demet Akalın'a cevap verdi. Müge Anlı'daki görüntüler çileden çıkarmıştı

Demet Akalın, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 1,5 yaşındaki Naime Ceyda’nın görüntülerine tepki göstermişti. Müge Anlı, canlı yayında kendisine sert çıkan Demet Akalın'a cevap verdi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 15:14
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Müge Anlı'daki görüntüler çileden çıkarmıştı! Müge Anlı canlı yayında Demet Akalın'a cevap verdi.

Müge Anlı canlı yayında Demet Akalın'a cevap verdi. Müge Anlı'daki görüntüler çileden çıkarmıştı
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde günlerdir haber alınamayan iki kardeş, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da aranıyordu. 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı. 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ise ihbar sonrasında bulundu. Canlı yayında minik Naime'yi almaya giden ekibin görüntüsü programa da yansıyınca Demet Akalın Anlı'ya sitem etti.

“AĞLATA AĞLATA ÇOCUĞU ERKEK ADAMIN ELİNE VERDİLER”

Sosyal medya hesabından 1,5 yaşındaki çocuğu evden alındığı anları yayınlayan şarkıcı, ''Bunu yayın yapıyorsunuz abi böyle bir şey olabilir mi ya! O çocuk öyle mi alınır ya! Delireceğim yemin ederim gitsin anası alsın o zaman ya! Bırakırken aklı neredeydi? Vallahi delireceğim ya ağlata ağlata çocuğu erkek adamın eline verdiler" ifadelerini kullandı.

“ÖYLE ALINMAK ZORUNDAYDI”

Demet Akalın'a Müge Anlı bugünkü yayında yanıt verdi. Anlı açıklamasında "O çocuk öyle mi alınır? Alınmak zorundaydı. Bebek orada alınmaz yukarı çıkarken kadının ayağı kayar düşer bebeğe bir şey olur, oradaki polise derler ki 'sen niye almadın çocuğu?' Öyle bazı şeyler de ben ağlayacağıma o ağlasın derler..." dedi.
 

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