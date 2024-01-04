Sosyal medyada Atatürk ve şehitlerimize hakaret etmişti. Gözaltına alındı

Osmaniye'de sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye Valiliği’nden yapılan açıklamada, milli, manevi ve dini değerlere hakaret eden kim olursa adalet önünde hesap vereceği vurgulandı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Tespitin üzerine harekete geçen güvenlik güçleri tarafından zanlının yakalandığı belirtilen açıklamada, "Tahkikat düzenlenmiş olup, şahıs adli merciler karşısına çıkarılmak üzere gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir." İfadelerine yer verildi.

ÜMİT ÖZDAĞ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün, bahsi geçen zanlının alenen sosyal medyada paylaştığı Atatürk'e ve şehitlere haince küfrettiği ve saygısız eylemlerde bulunduğu görüntüleri gündeme getirmiş ve gereğinin yapılmasını istemişti.