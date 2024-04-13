Atatürk'e hakaret edip veteriner teknikerini darbetmişti! 'Atatürk en büyük zaafım' diyerek uzlaşmadı

Kaynak: DHA
Atatürk'e hakaret edip veteriner teknikerini darbetmişti! 'Atatürk en büyük zaafım' diyerek uzlaşmadı
Adana'da tartıştığı veteriner teknikeri Melek Nida Şahin'i darbedip, ona ve Atatürk portresine hakarette bulunmaktan tutuklanan Bülent Yılmaz'ın dosyası uzlaştırmaya gitti. Uzlaşmayı reddeden tekniker kadın, "Ülkenin kurucusuna yapılmış çok büyük bir saygısızlık varken uzlaşamam. Atatürk, bu dünyadaki en büyük zaafım" dedi.

Olay, 6 Ocak’ta Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir veteriner kliniğinde yaşandı. Evi beslediği kedisini, eşi ve çocuğuyla birlikte veterinere getiren Bülent Yılmaz, eşine kedilere çok para harcadığını söyleyerek hakaret etti.

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ATATÜRK POSTERİNE HAKARET ETTİ

Veteriner teknikeri Melek Nida Şahin, küfürleri görmezden gelerek masasına oturdu. Yılmaz, bir süre sonra Şahin’in duvarında asılı olan Atatürk portresine bakarak hakaret etmeye başladı. Şahin’in Yılmaz’ı uyarması üzerine aralarında tartışma çıktı. Şahin, cep telefonu kamerasıyla Yılmaz’ın Atatürk’e ettiği küfürleri kaydetti. Telefonunu kontrol eden ve küfürlerine devam eden Yılmaz, Şahin’e de saldırdı. Polis ekipleri, görüntüleri izledikten sonra Yılmaz’ı gözaltına aldı. Yakın zamanda geçirdiği bir ameliyat nedeniyle kullandığı ilaçların etkisinde olduğunu ve pişman olduğunu ifade eden Yılmaz, tutuklandı.

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“TEHDİT MESAJLARI ALDIM”

Tutuklandıktan sonra Yılmaz’ın dosyası ilk olarak uzlaştırmaya gitti. Yılmaz, uzlaşma talebinde bulundu ancak Şahin, süreç boyunca uzlaşmayı reddetti. Şahin, “Uzlaşma talebi geldi ama ben hiçbir şekilde kabul etmedim. Bana yapılanlardan ziyade, bu ülkenin kurucusuna yapılan büyük bir saygısızlık varken uzlaşamam. Mustafa Kemal Atatürk, bu dünyadaki en büyük zaafım. Bu kişi, kadınlara ve değerlere rastgele hakaret edip serbestçe dolaşmamalı. Çok zor bir süreç geçirdim. Sosyal medyadan tehdit mesajları aldım. Korkudan yürüyemez hale geldim. Beni vurduracağını söylemişti. Ceza almasını istiyorum.” dedi.

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“TAZMİNAT DAVASI DA AÇACAĞIZ”

Şahin’in avukatı Selay Dağsuyu Dinçer, olayın ardından müvekkilinin kalıcı psikolojik hasarlar yaşadığını belirtti ve “Atatürk bizim kırmızı çizgimiz olduğu için kesinlikle uzlaşmayı kabul etmedik. Uzlaşma olumsuz sonuçlandı ve yakında iddianame hazırlanacak. Şüpheli, tehdit, hakaret, yaralama ve ‘Atatürk’e hakaret’ suçlarından yargılanacak. Tutukluluğunun devamı için çabalayacağız. Kendisine tazminat davası da açacağız. Çünkü müvekkilim travma yaşadı ve günlerce evinden çıkamadı. Psikolojik tedavi gördü.” dedi.

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