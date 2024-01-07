Atatürk’e hakaret etti tepki gösterenlerin üzerine yürüdü. Bulun bu Atatürk düşmanını

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Adana'da bir kuaför olduğu belirtilen yerde yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bir kişi Atatürk’e çirkin hakaretlerde bulundu. O sırada aynı kuaförde bulunan ve yaşananlara kulak misafiri olan bir genç, Atatürk'e küfreden kişiye tepki gösterdi.

ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Tepki gösterenlerin de üstüne yürüyen kişiyi durdurmanın yolunu olayları kayda almakta bulan çevredeki vatandaşların kamerayı açması sonra Atatürk’e hakaret eden kişi, hakaretlerini sürdürdü. Bu kez de kamerayı açan kişinin üzerine yürümek istedi.

TELEFON KAMERASININ KAYDI AÇILINCA YİNE KÜFÜR ETTİ

Olay anında orada bulunan bir genç kız telefonundan kamerayı açarak "Biraz önce söylediklerini tekrar eder misin" dedi. O anda karşı tarafın Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik ağır hakaretler ettiği görüldü.

Atatürk'e hakaret eden şahsın ailesinin yanında küfürler ettiği detayı dikkat çekti.