Sosyal medyada başlayan küfürleşme cinayete gitti. 5 gözaltı

Denizli’de yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaralandığı kavganın, geçmişte yaşanan küfürleşme nedeniyle çıktığı öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınanların sayısı beşe yükseldi.

Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi’nde meydana gelen olayda, kapalı bir restoranda arkadaşlarıyla oturan Mehmet Demirkaya ile yanlarına gelen grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silah ve bıçaklarla saldırdı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Demirkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mehmet Ali A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan ve kısa sürede polis tarafından yakalanan Devran S.'nin de bıçakla yaralandığı tespit edilerek hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde üç adet ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirildi. Olayın ardından Devran S. ve Mehmet Ali A. gözaltına alındı. Genişletilen soruşturma kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.G., Y.B. ve O.A.'yı da gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, olayın geçmişte yaşanan küfürleşme nedeniyle çıktığı öğrenildi. Mehmet Demirkaya ile Devran S.'nin bu nedenle aralarında husumet olduğu belirtildi.