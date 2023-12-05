Sosyal medyada canlı yayın açtı, evini ateşe verdi

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bir şahıs, sosyal medyada canlı yayını açarak evini ateşe verdi. Çıkan yangında şahsın ve komşusunun evi kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Sosyal medyada canlı yayın açtı, evini ateşe verdi

Çankırı’nın Ilgaz ilçesi Onaç köyünde yaşayan M.U. isimli şahıs, bir sosyal medya platformunda canlı yayını açarak evini ateşe verdi.

Köydeki vatandaşlara tepki göstermek için evi yaktığını söyleyen şahıs, evi canlı yayında yaktı.

Kısa sürede büyüyen yangın komşusu K.K.'nin evine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Yangında M.U.’nun evi ve komşusu K.K.'nin evi kullanılmaz hale geldi. K.K.'nin M.U.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

"TÜM İZLEYENLERE BENDEN GELSİN"

Sosyal medyadaki canlı yayın sırasında şahsın evin farklı noktalarında ateş yaktığı görülüyor.

Şahıs canlı yayında, “Şu an evi yakıyorum. Tüm izleyenlere benden gelsin. Cayır cayır yanıyor. Evin her yerinde ateşi yaktım. Onaç köyünde üzerime şike oynanıyor, ben de Onaç köyündeki evimi yakıyorum” ifadelerini kullanıyor.

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