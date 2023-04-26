Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı

Sokak röportajında bir vatandaşın, "Cumhurbaşkanı adaylarından hangisine vereceksiniz?" sorusuna verdiği yanıt şaşırttı. İşte o yanıt...

Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı

Editör: Gülsüm Acıyan

14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala, seçim özel yapılan sokak röportajları vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor.

Sokak röportajında konuşan vatandaş, söyledikleriyle etrafındaki herkesi şaşırttı.

Sokak röportajında muhabir, vatandaşa "Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce var mı bir adayınız?" diye sordu.

"NAMUSLU VE ŞEREFLİ İNSANLAR YALAN SÖYLEMEZ"

Vatandaşın verdiği yanıt ise şöyle:

"Üç tane anekdot söyleyeceğim.

-Namuslu ve şerefli insanlar yalan söylemez.

-Aynı suyla iki kere yıkanılmaz.

-Bektaşi'ye iki kadeh şarap uzatıyorlar. Bunun hangisi iyi diyorlar. Birini içiyor öbürü daha iyi diyor ama diyor öbürünü tadına daha bakmadın. Bundan kötüsü olmaz diyor.

Bir oy Kemal'e bir oy TİP'e."

Vatandaş verdiği bu yanıtla sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu videoya, beğeni ve yorum yağdı.

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