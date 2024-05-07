Sosyal medyada tanıştığı şahsa binlerce lirasını kaptırdı

Kaynak: İHA
Sosyal medyada tanıştığı şahsa binlerce lirasını kaptırdı
Malatya’da bir kişinin sosyal medyada tanıştığı şahsa 360 bin TL’sini kaptırdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya’da sosyal medyada tanıştığı Y.K. tarafından kredi çekmek bahanesiyle 360 bin TL dolandırılan Y.G.’nin şikayeti üzerine ekipler inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda Y.G.’nin telefonunu almak suretiyle internet bankacılığı üzerinden 360 bin TL'sinin parasının farklı hesaplara aktarıldığı, zanlının ayrıca kredi kullandırma vaadiyle banka hesabından akıllı saat, cep telefonu ve tablet aldıktan sonra bölgeden ayrıldığı, Y.G.nin hesap hareketlerinin detaylı olarak incelenmesiyle paranın F.C.A., M.B., U.Ç. ve İ.D. isimli şahıslara aktarıldığı, zanlıların çaldıkları parayı aklamak için ise Hekimhan’da dükkan işleten R.G.’yi tehdit ederek zorla hesaplarını kullandıkları belirlendi.

aw198914-02.jpgAsayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kimlikleri tespit edilen zanlılardan M.B., F.C.A.,T.D. ile Y.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılardan T.D. ve Y.K. tutuklanırken, U.Ç. ve İ.D.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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