Sosyal medyada 'Yeni Nesil' olarak paylaşılan fare kapanı tepki çekti!

Sosyal medyada 'yeni nesil' olarak paylaşılan fare kapanı, hayvanseverlerden sert tepki aldı. Fare kapanının insanlık dışı olduğu ve hayvanlara karşı vicdansızlık olduğu yorumları yapıldı. Fare kapanlarının kullanımının hayvan haklarına aykırı olduğu ve acımasız bir yöntem olduğu belirtilirken, bu tür paylaşımların teşvik edici olmaması gerektiği vurgulandı. Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayvanseverlerin fare kapanlarına karşı duyarlılığı da bir kez daha ön plana çıktı.