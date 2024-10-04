Sosyal medyadaki yeni akım kör ediyor! Aman dikkat

Sosyal medyada paylaşılan kırlangıç bitkisi ile ilgili paylaşımlar sağlığı tehdit ediyor. Göz hastalıklarına iyi geldiği iddia edilen bitki göze damlatılıyor.

Kırlangıç bitkisinin göze damlatılmasının görmeye ve sinüslere iyi geldiği iddiasına inanan insanlar adeta birbiri ile yarışıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı 'göze kırlangıç bitkisi damlatmanın görmeye ve sinüslere iyi geldiği' iddiası akım haline gelen bu olayı denedi. Deneyimlerini takipçilere sunanlar şifa bulmak isterken sağlıklarını ciddi riske atıyorlar.

Göze iyi geldiği iddiasına inanılırken kırlangıç bitkisi göze damlatıldığında hem acı veriyor hem de gözü tahriş ederek kızartıyor.

O anları kayda alan kadının videosu sosyal medyada viral oldu. Video sahibi kadın kırlangıç bitkisinin göze damlatıldığında göz numarası düşüyor. Mynet'teki habere göre kadın bununla da kalmıyor, bu işlem için iddiasına göre 'Kırlangıç bitkisini ilk keşfeden' dedenin yanına gittiklerini söylüyor. Kadın bu işlemin parasız olduğunu, dedenin ise sadece 'bağış' kabul ettiğini dile getirdi. Videoda gözükene göre bu sosyal medya kullanıcısı kadın tek de değil.

Kırlangıç otu direkt olarak göze uygulanmayacağı gibi uygulanma durumunda bulanık görme, kızarıklık gibi durumlar ortaya çıkarabilir. Bazı kişilerde kırlangıç otu alerjik reaksiyonlara bile sebep olabilir.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral oldu.