Sosyal medyadan ağlarına düşürdükleri şahsın parasını gasp ettiler

Samsun’un Körfez Mahallesi’nde yaşayan F.A. adlı kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı O.Y.’yi evine davet etti. O.Y. eve girdiğinde, F.A.’nın arkadaşları tarafından darp edilerek rehin alındı. Şüpheliler, O.Y.’nin banka hesabından 55 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı.

Olayın ardından serbest bırakılan O.Y., durumu polise bildirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, F.A. ile Y.A., H.M. ve F.C.’yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. F.A., Y.A. ve H.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.