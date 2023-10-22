Sosyal medyadan silah satışına operasyon: Çok sayıda gözaltı

Cumhuriyet’in haberine göre kaçak yollardan Türkiye'ye getirilen silahları, sosyal medya üzerinden satan şüphelilere yönelik, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon gerçekleştirdi.

Bir süredir takip altında olan şüphelilerin yasa dışı yollardan getirilen silahları sevk edileceğini tespit edilmesi üzerine Eyüpsultan'da bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 32 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 26 adet pompalı av tüfeği, 32 adet şarjör ve 128 adet fişek ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen silahlar ise İstanbul İl Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'nde incelemeye alındı.