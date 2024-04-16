Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım ödemelerinde yüzde 55 oranında bir artış yapıldığını duyurdu. Peki, Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde…