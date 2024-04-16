Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu?

Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu?
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım ödemelerinde yüzde 55 oranında bir artış yapıldığını duyurdu. Peki, Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde…
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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 artış yapıldığını bildirdi.

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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 2

Bu artışla, aile desteği, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, çocuk ve evde bakım maaşı gibi ödemeler güncellendi. İşte detaylar…

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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 3

Sosyal hizmet modelleri çerçevesinde, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik aylıklar ve evde bakım yardımı dahil olmak üzere sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde yüzde 50 civarında bir artış gerçekleştirildi.

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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 4

2024 yılında memur maaşlarına yapılan zammın ardından, birçok ödeme ve yardımda artış yapıldı.

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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 5

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine yapılan destek ödemeleriyle ilgili beklentiler devam ediyor. Bakan Göktaş, aile desteği ödemeleri hakkında bilgi verdi.

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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 6

Bakanlık tarafından sağlanan destek ödemeleri, Nisan ayında tüm ülke genelindeki vatandaşlara ulaştırıldı.

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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 7

Özellikle dar gelirli aileler ve ihtiyaç sahipleri için hayati önem taşıyan bu ödemeler, sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.

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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 8

Nisan ayında, Bakanlık tarafından ülke genelindeki hak sahiplerine ortalama 5330 TL tutarında sosyal ve ekonomik destek ödemesi yapıldı.

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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 9

Bu ödemeler, toplamda 7 milyon TL üzerinde bir destek miktarını temsil ediyor ve dar gelirli aileler ile öğrencilerin maddi yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 10

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 1461 kişiye bu destek sağlandı.

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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 11

Bakan Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamında yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım yardımı ve sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde yüzde 55 civarında bir artış yapıldığını ifade etti.

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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 12

Düşük gelirli birey ve ailelere yönelik sosyal hizmet modelleriyle destek sağlandığını belirten Göktaş, “Yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığını 2348 TL’den 3504 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli vatandaşların aylıklarını 1874 TL’den 2797 TL’ye,

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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 13

yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarını ise 2811 TL’den 4196 TL’ye yükseltiyoruz” dedi.

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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 14

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 1874 TL’den 2797 TL’ye yükseltildiğini sözlerine ekledi

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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 15
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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 16
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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 17
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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 18
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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 19
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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 20
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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 21
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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 22
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Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu? 23
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