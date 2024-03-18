Bakan Göktaş: Sosyal yardımlardan 4,9 milyon hane yararlandı

Kaynak: AA
Bakan Göktaş: Sosyal yardımlardan 4,9 milyon hane yararlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tek seferlik yardımlar dahil sosyal yardımların farklı kalemlerinden 4,9 milyon haneyi yararlandırdıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından açıklamada, Bakanlığın sosyal yardımlar konusundaki bakış açısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Göktaş, vatandaşların sosyal yardım programlarından yararlanabilmesi için ihtiyaç halinin yanı sıra hanelerinde çocuk veya engelli bulunması, 65 yaş üstü olma, kadınlar için eşlerinin vefat etmiş olması, muhtaç asker yakını olma veya kronik bir hastalığın bulunması gibi ilave dezavantajlılık durumunun gerektiğini hatırlattı.
Göktaş, 2002’de 4 farklı sosyal yardım programı yürütülürken, bu rakamı 50'nin üzerine çıkarttıklarını sosyal yardım kalemlerinin çeşitlenmesiyle beraber bu yardımlara ulaşan vatandaşların sayısının artırdığını söyledi.
Göktaş, bu kapsamda yapılan tek seferlik yardımlar dahil, sosyal yardımların farklı kalemlerinden 4,9 milyon hanenin yararlandığını söyledi.

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