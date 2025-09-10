Sosyete düğününde Dila Tarkan’ın “Yok Artık” dedirten hediyesi! Ne altın, ne mücevher?

Sosyetenin ünlü isimleri Can Tursan ve Alara Sıracı’nın düğününde Dila Tarkan’ın hediyesi olay yarattı. Tarkan, çifte komik düğün görselleriyle süslenmiş özel bir nevresim takımı hazırlattı.

Eski Türkiye güzeli Hande Subaşı ile 2012’de evlenip 4 yıl sonra anlaşmalı boşanan iş insanı Can Tursan, ikinci kez evlendi.

Merve Yurtyapan’ın haberine göre, eski Türkiye güzeli Hande Subaşı ile 2012’de evlenip 4 yıl sonra anlaşmalı boşanan iş insanı Can Tursan, ikinci kez evlendi.

Sosyetik güzel Alara Sıracı ile nikâhlanan Tursan’ın Marmaris’teki lüks oteldeki düğününe ünlüler akın etti.

Yasemin Ergene, İzzet Özilhan ve Sarp Can Köroğlu geceye katılan isimler arasındaydı.

HEM ŞAŞIRDI, HEM GÜLDÜ

Tursan ve Sıracı’nın düğününde konuklar eğlenceye doydu. Çifte en dikkat çekici hediye, sosyetenin tanınmış ismi Dila Tarkan’dan geldi.

İŞTE O HEDİYE!

Tarkan, arkadaşlarını şaşırtıp güldüren bir hediye tasarladı. Tursan ve Sıracı için komik düğün görsellerini nevresim takımına bastırdı. Hediyeyi gören çift kahkahalara boğuldu.

"Sanırım burada alışveriş böyle yapılıyor" diyerek şaşkınlığını ifade eden Tarkan, yaşadıklarını detaylıca anlattı.

Sosyetenin bilinen isimlerinden Dila Tarkan, ailesiyle İtalya’da tekne turuna çıkmıştı. Sicilya’da alışveriş yapmak isteyen Tarkan, bir mağazaya girdi.

Ancak mağazada sorun yaşayan Tarkan, yaşadıklarını şöyle aktardı: "Girdiğimiz bir yerden eşim Dağhan’a bir şey alacaktık. Bir sürü problem çıktı. Başka bir kadın da alışveriş yapıyordu.

Dağhan’dan alacakları parayı yanlışlıkla kadından çekmişler. Kadın alacağımız ürünlerle dükkânı terk etti gitti. Sokakta kadını bulmaya çalıştılar.

Sonra kadını bulup geri getirdiler. Bir türlü eşyalar hazırlanamadı. Parayı ödeyemedik. 1 saat içerde mahsur kaldık. Sonra bizimkiler sıkıldı tekneye geçti, ben inat ettim sorun çözülene kadar bekledim."

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Dila, başka bir mağazada poşetlerin karışmasıyla yine şaşırdı.

"Sanırım burada tüm mağazalarda alışveriş böyle yapılıyor" diyen Dila Tarkan, şöyle devam etti:

"Sonra çıktım mağazadan uzaklaştım, başka bir yerden şapka aldım. Sonra bayağı ilerlemiştim, tekneye dönerken telefonum çaldı. İtalyan biri 'Yanlışlıkla size başka poşeti vermişiz geri gelir misiniz?' diye aradı."

"Tekrar dönüp kendi poşetimi aldım. Resmen zulüm çektik."

