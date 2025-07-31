Sosyete hastanesindeki saç ekimi can aldı! Ünlü isimler hastasıydı...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sosyete hastanesindeki saç ekimi can aldı! Ünlü isimler hastasıydı...

Beşiktaş’ta bulunan Ebar Karakurt ve Cenk Tosun gibi ünlü isimlerin hastası olduğu özel klinikte skandal yaşandı. İngiltere’den saç ekimi için gelen hasta hayatını kaybetti.

İngiltere'de yaşayan Martyn James Latchman (38), saç ektirmek için İstanbul'a geldi. Beşiktaş'taki CINIK Hospital isimli özel bir klinikle anlaşan hasta, 28 Temmuz'da işleme girdi. 5 saat süren işlemden bir süre sonra fenalaşan genç adam, en yakındaki hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım servisine yatırılan Latchman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Latchman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili "taksirle öldürme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından İngiliz hastanın cenazesinin ülkesine gönderildiği öğrenildi.

Hastanenin sosyal medyasından ulaştığımız bilgilere göre Ebrar Karakurt, Cenk Tosun, Fernando Meıra gibi birçok sporcu ve ünlü isimlerin tercih ettiği öğrenildi.

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