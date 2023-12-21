Sosyetik Esra Tara'nın sevgilisi kendisinden 25 yaş küçük sporcu çıktı. Kanatları altına almış

Merhum Şarık Tara'nın torunu olan ve şirkete bağlı özel okulların genel müdürlüğünü yapan sosyetik güzel Esra Tara'nın sporcuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Bülen Cankurt, bugünkü yazısında bu iddiaya yer verdi.

"Okulda öğrencisi olan sosyetik velilerden kulağıma gelenlere göre, Esra Tara aşıkmış. 2019'da, 10 yıllık Lübnanlı eşi Ziad Mohamad Naamani'den zina nedeniyle boşanan Tara'nın aşk yaşaması normal ama velilerin diline doladıkları bu değil, kiminle aşk yaşadığı" diyen Cankurt, şöyle devam etti:

"Tara'nın sevgilisi, kendisinden yaklaşık 20 yaş küçük bir spor hocasıymış. Evet, yanlış okumadınız. Tara'nın, 25 yaşlarında olan sevgilisini tamamen kanatlarının altına aldığı da konuşuluyor. Çünkü sevgilisine, Reşitpaşa'da lüks bir ev bile tutmuş. Zaten Tara, onu yanından da hiç ayırmıyormuş, okulda bile sürekli beraberlermiş. Veliler bu durumdan çok rahatsızmış onu da söyleyeyim. Koskoca bir holdingin veliahdı ve bir eğitim kurumunun başında olan Esra Tara, bakalım daha nelerle gündeme gelecek."