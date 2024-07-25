Souness vakası Karşıyaka'yı karıştırdı

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Karşıyaka’da sular durulmuyor. Birçok oyuncusu ile yollarını ayıran ve yerine oyuncu transfer etmekte zorlanan yeşil-kırmızılılarda flaş bir gelişme daha yaşandı.

Dün öğle saatlerinde Karşıyaka’ya transfer olduğu açıklanan Gencer Cansev, geçmişte Göztepe forması giydiği dönemde yaşanan bir olaydan dolayı yeşil-kırmızılı taraftarların yoğun tepkisine maruz kaldı.

Bunun üzerine 35 yaşındaki oyuncu da bu durumu Karşıyakalı yöneticilere bildirip, transferinin üzerinden 24 saat geçmeden takımdan ayrılmak istediğini iletti. İki tarafın karşılıklı fikir alışverişi yapmasından sonra oyuncu ile yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, “Kulübümüz ve profesyonel futbolcu Gençer Cansev arasında 24.07.2024 tarihinde varılan anlaşma, Taraftarımızın hassasiyeti nedeniyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ATATÜRK STADYUMU'NA BAYRAK DİKMİŞTİ

Öte yandan 2015-2016 sezonunda Karşıyaka ile Göztepe arasında oynanan 1. Lig maçında karşılaşmayı Göztepe 2-0 kazanırken, ilk golü atan Gencer Cansev müsabakanın ardından sahayı sarı-kırmızılı bayrakla dolaşıp, bayrağı orta sahaya dikmişti.

SOUNESS VAKASI YAŞANDI

Galatasaraylı eski futbolcu Graeme Souness, Galatasaray'a Türkiye kupasını kazandırdığı 1996 yılındaki maçtan sonra zaferini Fenerbahçe stadına bayrak dikerek kutlamıştı.

1996 Türkiye Kupası finalinin ilk maçı, Ali Sami Yen'de 1-0'lık Galatasaray galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

24 Nisan 1996'da Fenerbahçe Stadı'nda rövanş mücadelesi yapıldı.

Fenerbahçe, normal süreyi 1-0 kazandı ve maç uzatmalara gitti. Galatasaray, 17 yıldır deplasmanda yenemediği rakibi Fenerbahçe'ye karşı Dean Saunders'la skoru 1-1'e getirerek Kupa Şampiyonu oldu.

Gencer Cansev'in yaptığı bu hareket ise akıllara Graeme Souness'i getirdi.