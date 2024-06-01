Soygunun ortasında meyve suyu molası verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Soygunun ortasında meyve suyu molası verdi

Adana'da kimliği belirsiz bir hırsız, marketin duvarını balyozla kırarak içeri girip 60 bin lira değerinde ürün ve nakit para çaldı. Şüphelinin yorulduğunda meyve suyu içip dinlendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde trajikomik bir hırsızlık olayı yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, Zekiye Ergin ve eşinin işlettiği marketin duvarını balyozla kırarak içeri girdi ve 60 bin lira değerinde ürün ve nakit para çaldı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Sabah marketlerine gelen Ergin çifti, duvarın kırıldığını ve birçok ürünlerinin yanı sıra kasadaki paranın da çalındığını fark edince durumu hemen polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Ergin çifti, 60 yaşlarında bir erkeğin yaya olarak gelip duvarı kırdıktan sonra markete girdiğini ve çok sayıda sigara paketini çaldığını gördü. Hırsızın, çaldığı ürünlerin yanı sıra marketin dolabından aldığı meyve suyunu içip bir süre dinlendiği de görüntülerde yer aldı. Daha sonra şüphelinin, başka bir çuvala çay doldurarak iş yerinden ayrıldığı belirlendi.

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