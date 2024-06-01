İneklerin mutluluğu için tasarlanan fırçalama cihazı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İneklerin mutluluğu için tasarlanan fırçalama cihazı

İneklerin konforu için tasarlanan cihaz, fırçalama sistemiyle inekleri mutlu ediyor.

Hayvan refahına yönelik yenilikçi çözümler arasında yer alan makine, çiftliklerdeki ineklerin konforunu artırmayı hedefliyor. Bu cihaz, ineklerin kendi kendilerine rahatlama sağlayabileceği bir fırçalama sistemi sunuyor.

Herhangi bir inek, fırçaya hafif bir baskı uyguladığında cihaz otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Fırça, ineklerin rahatlaması ve temizlenmesi için yaklaşık 60 saniye boyunca aktif kalıyor.

Bu cihaz, ineklerin günlük yaşamlarında stres seviyelerini azaltmak ve genel refahlarını artırmak amacıyla tasarlanmıştır. İneklerin fırçalama işlemi sırasında yaşadığı rahatlama, süt verimini ve genel sağlıklarını olumlu yönde etkileyebilir.

Son Haberler
Tuna Kaya zengin edecek yatırım aracını açıkladı. Bunu yapan yüzde 250 kazanacak Ekonomi
Tuna Kaya zengin edecek yatırım aracını açıkladı. Bunu yapan yüzde 250 kazanacak
Gören şaştı kaldı: Dövmeden kakül yaptırdı Video
Gören şaştı kaldı: Dövmeden kakül yaptırdı
Goril ve oğlunun tırtıl merakı kameraya yansıdı Video
Goril ve oğlunun tırtıl merakı kameraya yansıdı
Aziz Yıldırım yerle bir etti Spor
Aziz Yıldırım yerle bir etti
Elektrik aboneliğinde yeni dönem. Herkes için zorunlu olacak Ekonomi
Elektrik aboneliğinde yeni dönem. Herkes için zorunlu olacak
Emu kuşuyla keçinin arkadaşlığı güldürdü Video
Emu kuşuyla keçinin arkadaşlığı güldürdü
Jose Mourinho onay verdi Fenerbahçe'de ilk imza atıldı Spor
Jose Mourinho onay verdi Fenerbahçe'de ilk imza atıldı