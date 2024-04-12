Soykırıma karşı dünya çapında hareket başlatmak...

İsrail, Ramazan, bayram dinlemiyor. İsrail ordusuna bağlı 162. Tümen, bayramın ilk günü gece yarsından itibaren Gazze Şeridi'nin orta kesiminde askeri harekâta başladı. Birlikler bölgeye karadan girmeden önce savaş uçaklarının yerin üstünde ve altında çok sayıdaki "düşman altyapısına" saldırı düzenlediği açıklandı!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırılarında da 11 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Anadolu Ajansı verilerine göre Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı. İsrail ordusu, büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayatta kalan sivillerin üzerine bomba yağdırıyor.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 63 kişi öldü, 45 kişi yaralandı

Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 545'e yükseldi.

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Senato’da ABD'nin İsrail'e silah yardımları hakkında konuşurken "İsrail'in güvenliğine ve kendini Hamas ile İran gibi diğer tehditlere karşı savunma hakkına önem veriyoruz. İsrail'e askeri yardımlara devam edeceğiz” dedi.

Austin, İsrail'in Gazze'de son aylarda 30 binden fazla sivili öldürmesinin ve bölgeye insani yardım girişlerini kesmesinin bir soykırım olup olmadığını soran Senatör Tom Cotton'a, "Soykırım suçu işlendiğine dair herhangi bir delilimiz yok." diye karşılık verdi.

ABD'li bakan, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını ise "savaş suçu" sözleriyle nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, "İran ile onun bölgedeki vekil örgütlerinin tehditleri karşısında” İsrail'e tam destek verdiklerini ve Tel Aviv'in yanında olduklarını iletti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejimi bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" dedi.

Hamaney, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yaşlıların, ailelerin, çocukların ve kadınların öldürüldüğüne dikkati çekerek, "İnsan haklarıyla ilgili tuhaf şarkılarıyla dünyanın kulaklarını sağır edenler nerede? Acaba onlar (Filistinliler) insan değil mi ve hakları yok mu?" diye konuştu.

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İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hava kuvvetleri ise İran'a yönelik olası bir saldırıyı simüle eden ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, Bakan Annalena Baerbock'un Orta Doğu'daki gergin durum nedeniyle İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede gerilimin daha da tırmanmasında kimsenin çıkarı olamaz. Bölgedeki tüm aktörlere sorumlu davranmaları ve itidalli olmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa ise İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı uçuşları güvenlik gerekçesiyle durdurma kararını, 13 Nisan'a kadar uzattı.

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Görüldüğü gibi bölgede gerilim büyüyor. ABD, sanki İsrail’in İran’a saldırmasını istiyor. Batı’nın sömürgesi durumundaki İslam ülkelerinden ise ses bile çıkmıyor. İnsanlık onurunu daha çok Güney Amerika ülkeleri savunuyor. Türkiye’nin tepkisi de önemli. Yalnız, İsrail’e ticari kısıtlama kararı, 33 bin kişi öldürüldükten sonra alındı. Bu karar, aslında 11 ay boyunca İsrail’e her türlü desteğin verildiğini gösteriyor. Türkiye, soykırımı durdurmak için Güney Amerika ülkeleri ile birlikte dünya çapında bir hareket başlatabilir.