Soylu’nun pes dedirten savunmasına İmamoğlu’ndan yanıt: Köşesinden pısırık pısırık cevaplar gönderiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Bekardere Islahı ve Çengelköy çevre projesi temel atma töreninde konuştu. İmamoğlu, eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun “terör” ithamına tepki gösterdi.

“KUL HAKKI YEDİNİZ” DEDİ

Ekrem İmamoğlu, Soylu’nun İBB çalışanlarını terörist olmakla suçladığı açıklamasını hatırlattı ve "Hatırlıyorsunuz değil mi? Kürsüleri devirecekti, mikrofonlar sallanıyordu bize anlatırken, sayı veriyordu... Kul hakkı yediniz kardeşim kul hakkı... Kul hakkı yediniz şimdi köşenizden pısırık pısırık cevaplar gönderiyorsunuz" ifadelerini kaydetti.

Konuşmasında, "Birileri kendilerini muktedir görebilirler. Bu şehirde İstanbulludan muktedir kimse yok. Bunu üçüncü kez göstereceğiz. 31 Mart akşamında onlardan tek bir laf duyacağız. Yandım Allah." ifadelerine yer veren İmamoğlu, "Bu kente ihanet ettim diyenlerin, o şehrin koltuklarına asla oturtamayacakları günleri sağlamanın yolculuğudur. Bu şehir temsilci seçmiyor. Bu şehir koltuğuna hakkını verenleri seçecek. Koltuğa oturduğunda, acaba oradaki ne diyor diye arkaya bakmadan milletini dinleyip tam yol ileri diyenleri seçecek" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 550 teröristin bulunduğunu iddia etmişti. Bu sözler sonrasında, kendisine 3 kuruşluk tazminat davası açılmış ve dava savunmasında, “Siyaset yapma özgürlüğü ve düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında söyledim.” İfadesini kullanmıştı.

Soylu’nun avukatının ilettiği ve soruşturma tutanağında yer alan, “Müvekkilim İçişleri bakanıdır, hazırlanan rapor doğrultusunda elindeki bilgileri siyaset yapma özgürlüğü ve düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında açıklamıştır” ifadeleri ise gündem oldu.