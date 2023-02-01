﻿Sözde Futbol'un sözde yorumcusuna

Türkiye’de spor medyasın her geçen gün karanlığa biraz daha inmeye devam ediyor.

Bu ülkede “spor yorumcusu, spor yazarı” adı altında bazı kulüplerin konuşturduğu, başkanları, yöneticileri, sporcuları hedef alan şahısları çokça gördü bu millet.

Medya mensubu gibi değil de holigan ağzıyla konuşanları da çokça gördü bu millet…

Ama dün gördüğümüz, duyduğumuz şeyler akıl alır gibi değildi.

Youtube’da yayınlanan “Sözde Futbol” programında adeta programın adının hakkını vermek için varını yoğunu ortaya koyan bir “spor yorumcusu” izledim. “Seviye nereye kadar düşebilir?” cevabını vermek için programa çıkmış olan kişi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç için "Ali Koç'a önerim şu. Babala TV'ye katılmak yerine, Hasan Can Kaya'ya katılsın s… hikayesi anlatsın" dedi.

Yani biz yıllarca adından “futbol” geçmesine rağmen spor hariç her türlü şeyin konuşulduğu başka bir programda seviyenin defalarca yerlere indiğini görmüştük ama o seviyenin yerin dibine kadar gittiğine hiç şahit olmamıştık. Vallahi pes…

Skandal burada da bitmiyor… Aynı kişi bu kez sosyal medyadan kendisini düştüğü yerden çıkarmaya çalışanları reddedip düştüğü seviyeden yukarı konuşmaya devam ediyor. Kullandığı kelimeleri olduğu gibi yazıyorum:

“Fenerbahçeli kardeşlerim, ben 5 senedir FB Başkanı olan Ali Koç’un büyük başarısızlığını ifade ettim. Başarısız değil mi Sayın Koç? Bunu da Türkçemizin bir güzelliği olan argo dil ile ifade ettim. Büyük şairimiz Can Yücel üslubuyla Ali Koç’a seslendim. Söylediğimde haklıyım. Net!”

Yemin ediyorum neresinden tutarsan tut elinde kalıyor açıklama. Ben yine de tane tane gitmeye çalışayım.

“Fenerbahçeli kardeşlerim” diye başlamış sanki kullandığı kelimeler sadece Fenerbahçelileri ilgilendiriyormuş gibi…

Ettiği hakareti örtbas etmek için “Ali Koç’un büyük başarısızlığını ifade ettim” sözleriyle topu Ali Koç’un yönetim tarzına atıyor

Daha ne kadar kötüleşebilir diyorsun bitmiyor.

Argoyu “Türkçemizin güzelliği” olarak tanıyor.

En bombası da burası ya… Hakaretlerini Türkçenin arkasına sığınarak yapıyor ama bakalım Türk Dil Kurumu “argo” kelimesini nasıl tanımlıyor

“1. Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim.

2. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.”

Buraya kadar inceledik bence daha fazlasına lüzum kalmadı.

Kendisine düştüğü seviyeden çıkması için bir el de ben uzatmak istiyorum. İki kelime “Özür dilerim” inan bana düştüğün yerden daha da aşağı düşürmez seni. Türkçenin, Can Yücel’in arkasına sığınıp yaptığın hakaretleri savunma…

Sadece iki kelime…