1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
YAZARLAR
İsa KARAARSLAN
İsa KARAARSLAN

Sözde Futbol'un sözde yorumcusuna

YAZARIN SAYFASI
+
Aa
-
1 Şubat 2023 Çarşamba

Türkiye’de spor medyasın her geçen gün karanlığa biraz daha inmeye devam ediyor.

Bu ülkede “spor yorumcusu, spor yazarı” adı altında bazı kulüplerin konuşturduğu, başkanları, yöneticileri, sporcuları hedef alan şahısları çokça gördü bu millet.

Medya mensubu gibi değil de holigan ağzıyla konuşanları da çokça gördü bu millet…

Ama dün gördüğümüz, duyduğumuz şeyler akıl alır gibi değildi.

Youtube’da yayınlanan “Sözde Futbol” programında adeta programın adının hakkını vermek için varını yoğunu ortaya koyan bir “spor yorumcusu” izledim. “Seviye nereye kadar düşebilir?” cevabını vermek için programa çıkmış olan kişi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç için "Ali Koç'a önerim şu. Babala TV'ye katılmak yerine, Hasan Can Kaya'ya katılsın s… hikayesi anlatsın" dedi.

Yani biz yıllarca adından “futbol” geçmesine rağmen spor hariç her türlü şeyin konuşulduğu başka bir programda seviyenin defalarca yerlere indiğini görmüştük ama o seviyenin yerin dibine kadar gittiğine hiç şahit olmamıştık. Vallahi pes…

Skandal burada da bitmiyor… Aynı kişi bu kez sosyal medyadan kendisini düştüğü yerden çıkarmaya çalışanları reddedip düştüğü seviyeden yukarı konuşmaya devam ediyor. Kullandığı kelimeleri olduğu gibi yazıyorum:

“Fenerbahçeli kardeşlerim, ben 5 senedir FB Başkanı olan Ali Koç’un büyük başarısızlığını ifade ettim. Başarısız değil mi Sayın Koç? Bunu da Türkçemizin bir güzelliği olan argo dil ile ifade ettim. Büyük şairimiz Can Yücel üslubuyla Ali Koç’a seslendim. Söylediğimde haklıyım. Net!”

Yemin ediyorum neresinden tutarsan tut elinde kalıyor açıklama. Ben yine de tane tane gitmeye çalışayım.

“Fenerbahçeli kardeşlerim” diye başlamış sanki kullandığı kelimeler sadece Fenerbahçelileri ilgilendiriyormuş gibi…

Ettiği hakareti örtbas etmek için “Ali Koç’un büyük başarısızlığını ifade ettim” sözleriyle topu Ali Koç’un yönetim tarzına atıyor

Daha ne kadar kötüleşebilir diyorsun bitmiyor.

Argoyu “Türkçemizin güzelliği” olarak tanıyor.

En bombası da burası ya… Hakaretlerini Türkçenin arkasına sığınarak yapıyor ama bakalım Türk Dil Kurumu “argo” kelimesini nasıl tanımlıyor

“1. Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim.

2. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.”

Buraya kadar inceledik bence daha fazlasına lüzum kalmadı.

Kendisine düştüğü seviyeden çıkması için bir el de ben uzatmak istiyorum. İki kelime “Özür dilerim” inan bana düştüğün yerden daha da aşağı düşürmez seni. Türkçenin, Can Yücel’in arkasına sığınıp yaptığın hakaretleri savunma…

Sadece iki kelime…

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
﻿Cumhur'da biat, Millet'te mutabakat
﻿Cumhur'da biat, Millet'te mutabakat
﻿Ahmet GÜRSOY
﻿Cumhur'da biat, Millet'te mutabakat
﻿Övmek ve övülmek
﻿Övmek ve övülmek
﻿Ahmet SEVGİ
﻿Övmek ve övülmek
﻿Japonya, NATO'ya eklemlendirildi... Savaş büyüyecek!
﻿Japonya, NATO'ya eklemlendirildi... Savaş büyüyecek!
﻿Arslan BULUT
﻿Japonya, NATO'ya eklemlendirildi... Savaş büyüyecek!
﻿Altılı Masa'nın hamlesi: 'Türkiye Yüzyılı'nın ötesinde 'Türkiye'nin Yarını'
﻿Altılı Masa'nın hamlesi: 'Türkiye Yüzyılı'nın ötesinde 'Türkiye'nin Yarını'
﻿Arslan TEKİN
﻿Altılı Masa'nın hamlesi: 'Türkiye Yüzyılı'nın ötesinde 'Türkiye'nin Yarını'
﻿Sözde Futbol'un sözde yorumcusuna
﻿Sözde Futbol'un sözde yorumcusuna
﻿İsa KARAARSLAN
﻿Sözde Futbol'un sözde yorumcusuna
﻿42 yıldır yazılamayan reçete!!!
﻿42 yıldır yazılamayan reçete!!!
﻿Mehmet FARAÇ
﻿42 yıldır yazılamayan reçete!!!
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye suçlamalar
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye suçlamalar
﻿Orhan UĞUROĞLU
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye suçlamalar
﻿Suskunluğun hedefi…
﻿Suskunluğun hedefi…
﻿Selcan TAŞÇI
﻿Suskunluğun hedefi…
﻿Savaşın ayak sesleri, sıra İran'da…
﻿Savaşın ayak sesleri, sıra İran'da…
﻿Naim BABÜROĞLU
﻿Savaşın ayak sesleri, sıra İran'da…
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.