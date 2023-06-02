Spalletti'ye büyük onur

Serie A'da Napoli'yi bu sezon 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıyan Luciano Spalletti yılın teknik adamı seçildi.

Spalletti'ye büyük onur

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

İtalya İtalyan teknik adamı konuşuyor.

Napoli'yle büyük bir başarıya imza atan 64 yaşındaki deneyimli teknik adamın, Serie A Lig Yönetimi tarafından sezonun teknik direktörü olarak ödüllendirildi.

Serie A'dan yapılan yazılı açıklamada, Spalletti'ye ödülünün, bu hafta sonu oynanacak ligin son hafta mücadelelerinden Napoli-Sampdoria maçı öncesi Diego Armando Maradona Stadı'nda verileceği vurgulandı.

Serie A Üst Yöneticisi Luigi De Siervo, Spalletti'nin bu ödüle layık görülmesiyle ilgili, "Spalletti yönetimindeki Napoli tek kelimeyle olağanüstü bir sezon geçirdi. Maradona'nın ardından 33 yıl sonra Napoli'ye tarihinin üçüncü lig şampiyonluğunu kazandırmak büyük bir başarıdır" dedi.

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